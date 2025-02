Stoppen met roken met reincorcement learning AI-coach

Een onderzoeker van de TU/Delft heeft een AI-coach ontwikkeld om mensen te helpen te stoppen met roken en vapen. Nele Albers koos bij de ontwikkeling van de tool voor het zogenoemde reinforcement learning (RL). Dit is een vorm van machine learning waarbij een model leert door beloningen, vergelijkbaar met hoe mensen gedrag aanleren. Albers baseerde haar onderzoek op inzichten uit gedragsveranderingstheorieën en gegevens uit drie grootschalige onderzoeken met elk meer dan 500 deelnemers. Deze week verdedigde zij haar proefschrift.

Behalve de technische kant, heeft Albers ook onderzoek gedaan naar ethische, economische en psychologische aspecten. Bovendien analyseerde ze hoe verschillende factoren bijdragen aan effectieve gedragsverandering. Denk daarbij aan zaken als hoe rokers te overtuigen om te stoppen, wat er van hen gevraagd wordt en wie hen moet ondersteunen.

Potentie AI-coaches

Met haar onderzoek heeft Albers aangetoond dat AI-coaches die rekening houden met psychologische principes een groot potentieel hebben om effectieve ondersteuning te bieden aan mensen die willen stoppen met roken. “Mijn onderzoek laat zien hoe het personaliseren van ondersteuning - door rekening te houden met zowel iemands huidige als toekomstige toestand - de effectiviteit van AI-gebaseerde eHealth-toepassingen verhoogt. Dit biedt veel mogelijkheden voor gedragsverandering”, aldus Albers.

Albers deed ook onderzoek naar zowel de algoritmische kant als de interactie tussen rokers en AI-coaches, met als doel een verbetering van hun effectiviteit bij het ondersteunen van mensen die willen stoppen. Een voordeel van het door haar ontwikkelde AI-coach is dat die in staat is te bepalen wanneer het beter is om er ook een menselijke coach bij te roepen. Tot slot onderzocht zij ook het spanningsveld tussen de voorkeuren van rokers en het advies van gezondheidsexperts. Gezondheidsexperts bepalen wat goed is, maar rokers kijken hier vaak anders tegenaan. Albers' algoritme probeert een balans te vinden tussen de twee perspectieven.

Voor de effectiviteit is het belangrijk, zo blijkt ook uit het onerzoek, dat de coaching wordt afgestemd op de situatie van een individu, zoals bij het voorstellen van verschillende activiteiten. De AI-coach kan iemand bijvoorbeeld aanmoedigen om na te denken over prikkels die het verlangen om te roken triggeren of de persoon die ze in de toekomst willen zijn.

eHealth en AI coaching

De afgelopen jaren zijn al diverse digitale tools ontwikkeld om mensen te helpen bij het stoppen met roken. Daarbij speelt steeds vaker ook de smartphone een rol. Een gadget dat zo ongeveer iedereen dagelijks gebruikt. Een Amerikaans onderzoek toonde eind vorig jaar aan dat met name het combineren van hulp en coaching op afstand en 'fysieke' hulp, goed werkt.

Stoppen met roken is voor hen die met deze verslaving kampen al moeilijk genoeg. Hulp bij stoppogingen is al vele (tientallen) jaren een punt van aandacht. Coaches, buddy’s, websites, folders, pleisters en sinds enkele jaren ook eHealth- en AI-coaching op afstand. Hoe succesvol deze interventies en vormen van ondersteuning zijn, hangt voor een belangrijk deel af van de wil van de roker om te stoppen en zijn of haar gedrag te veanderen. Ook daar is veel onderzoek naar gedaan. De kans op terugval ligt voor veel rokers altijd op de loer. Deze terugval, evenals een gebrek aan betrokkenheid, zijn de uitdagingen waar AI-coaches in eHealth-toepassingen voor staan. Hoewel veel zorgprofessionals onderschrijven dat die effectief kunnen helpen bij het bewerkstelligen van gedragsveranderingen, valt de inzet van deze middelen nog tegen.