Studie toont verband aan tussen slaapduur en chronische aandoeningen

Meer slaap vermindert de kans op het krijgen van aandoeningen zoals slaapapneu en obesitas. Dat blijkt uit onderzoek waarover recent geschreven is in het blad Nature Medicine. De studie is gebaseerd op data verkregen met Fitbit-wearables, over een periode van gemiddeld 4,5 jaar. Het onderzoek komt voort uit samenwerking tussen onderzoekers van het Vanderbilt University Medical Center, het NIH's All of Us Research Program en Google.

Het zou gaan om de grootste studie naar de relatie tussen slaap en gezondheid, gebaseerd op gegevens die zijn verzameld door ruim 6.700 Fitbits en bijna 6,5 miljoen nachten. Eerdere studies zijn bovendien gebaseerd op cross-sectionele en zelf gerapporteerde enquêtegegevens of polysomnogrammen, die volgens de onderzoekers beperkingen hebben met betrekking tot de granulariteit van de gegevens, de steekproefgrootte en longitudinale informatie.

Duidelijk verband

'In onze studie tonen we, met behulp van objectief gemeten, longitudinale slaapgegevens van commerciële draagbare apparaten gekoppeld aan elektronische medische dossiergegevens van het All of Us Research Program, dat slaappatronen, inclusief slaapfasen, duur en regelmaat, verband houden met de incidentie van chronische ziekten.' Van de 6785 deelnemers aan de studie was ruim twee derde vrouw, en de mediane leeftijd was ruim 50 jaar.



De meeste mensen weten volgens de onderzoekers dat een goede nachtrust belangrijk is. Maar wanneer het gaat om de dagelijkse variaties in slaapduur en -kwaliteit, zijn zij zich misschien niet bewust van de impact op de lange termijn gezondheid. ‘Wat we daar vooral terugzien in het onderzoek? Dat consistente slaap nét zo belangrijk is als voldoende slaap krijgen. Laat dat een wake-up call zijn.’

Conclusies uit de studie

Enkele conclusies uit de studie zijn: