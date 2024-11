Thuismonitoring app biedt zorg op maat na niertransplantatie

De afdeling Nierziekten en Transplantatie van het UMC Utrecht zet samen met het Medisch Regiecentrum de nieuw ontwikkelde app Niertransplantatiezorg@home in. Met deze manier van thuismonitoring kan de gezondheid van patiënten na een niertransplantatie nog beter in de gaten worden gehouden. Omdat via de app de zorg ook beter kan worden afgestemd op de situatie, hoeven patiënten minder vaak naar de polikliniek te komen.

Via de app wordt thuis de temperatuur, bloeddruk en hartslag gemeten. Ook kunnen via de app vragen over de gezondheidstoestand worden beantwoord. De zorgverlener kan hierdoor direct meekijken en sneller ingrijpen, mocht dat nodig zijn. Binnen het UMC wordt telemonitoring al langer ingezet. Dat gebeurt vanuit het Medisch Regiecentrum. “Met het inzetten van telemonitoring bij complexe situaties, zoals na niertransplantatie, is nog niet zo veel ervaring. Het Erasmus MC begon er mee tijdens de coronacrisis om het transplantatieprogramma veilig te kunnen voortzetten en heeft daarmee goede resultaten bereikt. Het UMC Utrecht heeft het concept overgenomen en afgestemd op de eigen regio”, vertelt internist-nefroloog van het UMC Utrecht, Victor Boom.Het resultaat is dus de Niertransplantatiezorg@home app die is ontwikkeld in samenwerking met team eHealth.

Waardevolle app

Boom vertelt ook dat na een niertransplantatie er veel op de patiënt afkomt. Vaak ontstaan er zorgen en onzekerheden over de gezondheid en over mogelijke complicaties. De app helpt patiënten om inzicht en vertrouwen te krijgen in hun gezondheid en leert hun wat belangrijk is na een niertransplantatie. Zo is er bijvoorbeeld van alles te lezen over een gezonde leefstijl en over medicijnen na transplantatie. Volgens Boom wordt de gezondheidssituatie vanuit het ziekenhuis dagelijks in de gaten gehouden. Boom verwacht dat door het inzetten van de app, patiënten minder vaak naar het ziekenhuis hoeven te komen. Dat is natuurlijk fijner voor de patiënt en draagt bij aan duurzaamheid.

Naast de thuismetingen helpt de app ook bij het voorbereiden van een ziekenhuisafspraak. Hierdoor is er tijdens het consult meer tijd over om vragen te stellen en problemen te bespreken. De zorg voor deze patiënten wordt daarmee nog doelmatiger. Boom verwacht dat straks de patiënt alleen nog voor controle naar het ziekenhuis hoeft te komen als dat écht nodig is. De zorg wordt op afstand geleverd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorg.

Biomarkers bij thuismonitoring

Thuismonitoring wordt steeds vaker ingezet, ook bij andere aandoeningen. Zo voert bij het LUMC-promovendus Atena Mahboubian een onderzoek uit naar de inzet van e-health om longaanvallen bij COPD vroeger te herkennen zodat deze kunnen worden voorkomen. Een jaar geleden ontving het LUMC hiervoor 600.000 euro subsidie van de Europese Commissie (Horizon-EIC Pathfinder). Binnen het project wordt een real-time thuismonitoring-oplossing ontwikkeld. Doel is om daarvoor een apparaat te gebruiken dat biomarkers voor een longaanval in ademlucht kan herkennen nog voordat er klachten zijn.