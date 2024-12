Toekomstgerichte samenwerkingen bij de Academische Alliantie

In de Academische Alliantie (Radboudumc en Maastricht UMC+) wordt al sinds 2018 samengewerkt aan kennisdeling en -verbreiding. Er wordt gekeken naar de samenwerkingskansen om de kwaliteit van de zorg te optimaliseren. Tijdens een bijeenkomst dit najaar onderzochten dit keer de directies van de patiëntenzorgcentra verdere samenwerkingsgebieden en deelden hun toekomstplannen. In die bijeenkomst werd ook aandacht besteed aan een aantal langer lopende samenwerkingen.

Een van die al langer lopende, succesvolle samenwerkingen waarin KNO-artsen en neurochirurgen elkaar hebben gevonden, is die van de schedelbasispathologie. KNO-arts Dirk Kunst van het Radboudumc en neurochirurg Yasin Temel van Maastricht UMC+ vertelden onder meer over hoe deze samenwerking tot stand is gekomen. Ook lichtten ze toe wat de samenwerking betekent voor hun teams en wat het oplevert voor de patiëntenzorg.

Gezamenlijk expertisecentrum

De zorg voor deze patiënten wordt gegeven vanuit het Radboudumc – MUMC+ Expertisecentrum voor Schedelbasis Aandoeningen. Met zo’n 450-500 patiënten per jaar behandelt dit centrum de meeste patiënten met schedelbasis-aandoeningen in Nederland. Aantallen die ook internationaal niet onopgemerkt blijven. Naast de patiëntenzorg worden zo’n 10-15 publicaties per jaar afgeleverd. Momenteel worden er 9 promovendi begeleid. Ook de patiënten komen zijn welkom tijdens de patiëntendagen. Voor collega’s uit de Alliantie en andere geïnteresseerden zijn er de inspiratiedagen.

Het centrum staat aan de basis van het Landelijk Overleg EC Schedelbasispathologie (LOES), waarvan het de oprichter is en ook de voorzitter levert. Ook wordt er gewerkt aan een landelijke kwaliteitsregistratie schedelbasistumoren die kan helpen bij het verbeteren van de zorg voor deze patiënten. Op Europees niveau speelt het centrum een belangrijke rol in de European Skull Base Society (ESBS).

Schedelbasispathologie

Schedelbasispathologie omvat het overgangsgebied tussen KNO-heelkunde en Neurochirurgie. Het gaat om de complexe anatomie van onder meer: de hersenstam, de bloedvaten en alle hersenzenuwen. Ook diagnostiek en operaties vallen onder de schedelbasispathologie. De nazorg van dergelijke operaties vraagt om specialistische kennis en expertise. Een ander succes van de Academische Alliantie Radboudumc – Maastricht UMC+ is een private samenwerking met bedrijven. Eind oktober werd bekend dat er een AI-toepassing wordt ontwikkeld die visualisatie mogelijk maakt van bijvoorbeeld DNA, hersensignalen of het gehoor.

Het Radboudumc en Maastricht UMC+ werken sinds 2018 samen in de Academische Alliantie en vormen zo het academische hart van Zuid en -Oost Nederland. Ze werken onder meer samen op het gebied van academische patiëntenzorg, wetenschap en onderwijs en opleiding. Voor patiënten betekent de samenwerking een breder aanbod van hoog-specialistische zorg in de eigen regio. Op het gebied van onderwijs en opleiding creëren ze een gezamenlijk aanbod van leerstoelen, opleidingen en stages. De onderzoekers krijgen meer kansen om samen innovaties te versnellen, via gezamenlijke onderzoeksprojecten en gedeelde infrastructuur.