Toolkit voor implementeren leefstijlmonitoring

Werknemers van zorgorganisaties die bezig zijn met de implementatie van leefstijlmonitoring kunnen vanaf nu gebruikmaken van een nieuwe ‘Implementatietoolkit Leefpatroonmonitoring’. De toolkit komt voort uit het Vilans-programma ‘Waardigheid & Trots voor de Toekomst’, Anders Werken in de Zorg en de Vliegwielcoalitie. In de toolkit zitten de belangrijkste basisdocumenten om met leefpatroonmonitoring aan de slag te gaan.

In de nieuwe Implementatietoolkit Leefpatroonmonitoring toolkit zijn de eerder geleerde lessen uit de praktijk verzameld. Onder anderen projectleiders die leefpatroonmonitoring willen inzetten en begeleiden kunnen informatie uit de toolkit halen. De toolkit is algemeen opgezet en behandeld niet een specifiek product. Er zijn namelijk meerdere leveranciers die leefpatroonmonitoring in de vorm van slimme sensoren in huis aanbieden.

Leefpatroonmonitoring

Leefpatroonmonitoring (voorheen: leefstijlmonitoring) geeft inzicht in het leefpatroon van alleenwonende mensen met bijvoorbeeld dementie, de ziekte van Parkinson of een verstandelijke beperking. Zo kunnen mensen veilig en verantwoord thuis blijven wonen. Leefpatroonmonitoring werkt met slimme sensoren. Er zijn meerdere leveranciers die leefpatroonmonitoring in de vorm van slimme sensoren in huis aanbieden. Sensoren meten de bewegingen van iemand in huis. Bijvoorbeeld of iemand in de keuken is geweest, naar het toilet of naar buiten. Als de sensoren afwijkend gedrag signaleren, kunnen mantelzorger en zorgmedewerker dit zien op afstand.

Dat leefstijlmonitoring een duidelijke meerwaarde heeft voor cliënten, hun mantelzorgers en zorgprofessionals heeft Vilans in 2017 al eens in een whitepaper opgetekend. Het document moest inzicht bieden in de toepassingen en het nut van het monitoren van leefpatronen van bijvoorbeeld thuiswonende senioren met dementie. Ongeveer 79 procent van de mensen met dementie woont nog thuis. Meestal gaat het om beginnende dementie maar ook kunnen mensen soms in een meer gevorderd stadium thuis blijven wonen. Belangrijk is wel dat deze groep goed wordt gemonitord en waar nodig geholpen. Met levensstijlmonitoring die mogelijk is dankzij sensoren, lukt dit steeds beter.

Inhoud toolkit

De toolkit bevat onder meer informatie over de implementatie van leefpatroonmonitoring. Daarbij zitten voorbeelddocumenten met implementatieroute. Om de verschillen te kunnen duiden, is er ook een klantreis zonder en mét leefpatroonmonitoring in de toolkit opgenomen. Verder is er nog een procesbeschrijving voor de inzet van leefpatroonmonitoring bij een cliënt.

Gebruikers zijn enthousiast over de toolkit. “Hoewel de mogelijkheden eindeloos lijken, is het essentieel zorgtechnologie zorgvuldig binnen de organisatie te implementeren. Deze toolkit biedt een goede basis om leefpatroonmonitoring op maat te implementeren binnen een zorgorganisatie, waardoor adequaat kan worden ingespeeld op de behoeften van cliënten en zorgverleners, zegt projectleider zorginnovatie van Carinova, Bram Kerkhoven.