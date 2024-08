Ultrasone bril helpt bij gezichtsverlies na beroerte en hersenletsel

Het Amerikaanse bedrijf Ocutech heeft in samenwerking met een multidisciplinair team van experts een nieuw hulpmiddel met ultrasone sensoren ontwikkeld met de naam SideSight. Doel van het hulpmiddel is dat mensen met halfzijdige blindheid (hemianopie) weer met een gerust gevoel de straat op kunnen, zonder bang te zijn dat ze tegen obstakels of tegenliggers aan botsen. In het vierde kwartaal van 2024 gaat een klinisch onderzoek naar SideSight van start.

Amerika telt naar schatting tussen de 500.000 en 1 miljoen mensen met halfzijdige blindheid, homonieme hemianopsie (HH) genoemd. In de meeste gevallen is dit het gevolg van een beroerte, maar ook een hoofdtrauma, hersentumor of ontwikkelingsstoornis kan HH veroorzaken.

Halfzijdige blindheid is niet hetzelfde als gezichtsverlies in één oog. Mensen die nog maar met één oog kunnen zien, zien namelijk nog steeds beide zijden van het gezichtsveld. Bij HH is dat niet zo. Iemand die hemianopsie heeft, ziet de linker- of rechterkant van het gezichtsveld niet of minder goed. HH heeft daarom een grotere impact op iemands visueel functioneren, mobiliteit en onafhankelijkheid dan blindheid in één oog.

VR bij thuisrevalidatie

Eind vorig jaar werd bekend dat het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Koninklijke Visio onderzoek gaan doen naar de inzet van VR bij thuisrevalidatie voor mensen die na een beroerte visuele klachten ervaren. De VR-thuistrainingen stellen patiënten in staat om in hun vertrouwde omgeving en op eigen tempo te werken aan hun herstel, waardoor de druk op de zorg verlicht wordt en revalidatie toegankelijker wordt.

Ultrasone bril

De ultrasone bril van Ocutech, Inc. moet uitkomst bieden in een latere fase van het herstel. Henry Greene, OD, FAAO, medeoprichter en voorzitter van Ocutech, Inc., vertelt: “Dat mensen met HH vaak tegen obstakels of tegenliggers aan botsen, komt door een specifiek deel van het ontbrekende gezichtsveld. De SideSight monitort dit specifieke deel en waarschuwt de drager van de bril via trillingen voor obstakels en tegenliggers.”

De ultrasone bril biedt enkele voordelen ten opzichte van traditionele brillen voor de behandeling van HH, die vaak een of meer prisma’s bevatten. Door een prisma wordt het beeld verplaatst, zodat de brildrager het aangetaste deel van het gezichtsveld makkelijker kan scannen. Wat ook mogelijk is, is dat er een tweede beeld wordt gecreëerd dat over het normale gezichtsveld heen wordt geplaatst, zodat de brildrager obstakels in het aangetaste gezichtsveld kan waarnemen.

Oefening en aanpassing

Het dragen van zo’n prismabril vereist behoorlijk wat oefening en aanpassing, vraagt veel van de brildrager op cognitief vlak en kan erg vermoeiend zijn. SideSight is echter heel intuïtief in gebruik en heeft slechts een minieme leercurve volgens Ocutech, Inc.

SideSight weegt slechts 20 gram en is ongeveer zo groot als een pink. Het hulpmiddel kan met een klem- of magneetverbinding op een normale bril worden bevestigd en is voorzien van een batterij die tot 12 uur meegaat. Het hulpmiddel is FDA-geregistreerd en CE-gemarkeerd.