VanThuisUit traint ouderen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid

Met het nieuwe zorgconcept VanThuisUit traint VVT-organisatie tanteLouise kwetsbare ouderen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het is de bedoeling dat ze daardoor langer thuis kunnen wonen en opname in het verpleeghuis wordt uitgesteld of zelfs overbodig wordt. Zo blijft ook in de toekomst voldoende capaciteit én zorgprofessionals beschikbaar voor mensen die de hoogwaardige zorg het hardst nodig hebben, schrijven Jan Kees van Wijnen en Marc Molenaars in ICT&health 4.

Het concept komt voort uit een samenwerking tussen tanteLouise, CZ zorgkantoor en Fontys Hogeschool. Het won in 2024 de nationale HR Zorg Award 2024 t in de markt heeft gezet. Het concept is niet onder één noemer te vangen. Vergelijk het met een recept van een topchef: opgebouwd uit meerdere ingrediënten, die elk afzonderlijk smaak en kleur geven aan het gerecht maar elkaar vooral ook versterken.

Bundeling initiatieven

Binnen VanThuisUit brengt tanteLouise op dezelfde manier initiatieven samen, die zowel bijdragen aan het welzijn van kwetsbare ouderen als aan het verminderen van de zorgbehoefte. “We slaan zo meerdere vliegen in één klap”, zegt manager langdurige zorg Marcha Kwisthout. “We vullen met dit concept - na het verdwijnen van de bejaardenhuizen - niet alleen de leemte tussen thuis en het verpleeghuis, door het verminderen van de zorgbehoefte verlagen we ook de druk op mantelzorgers en zorgprofessionals. Zeker in tijden van toenemende arbeidskrapte is dat pure winst.”



Centraal in het nieuwe zorgconcept is een Dag & Doecentrum - een gastvrij buurthuis met een zorgfunctie die in niets lijkt op de traditionele zorg. VanThuisUit is louter bedoeld is voor ouderen die nog zelfstandig thuiswonen, maar door geheugenproblematiek of lichamelijke klachten daarmee steeds meer moeite krijgen. Door met een persoonsgerichte aanpak hun zelfredzaamheid en sociale betrokkenheid te vergroten, kunnen ze aantoonbaar langer zelfstandig thuis blijven wonen. Zonodig met ondersteuning van thuiszorg, handige hulpmiddelen of slimme zorgtechnologie. Veilig en verantwoord, met regie over het eigen leven.



Dat laatste maakt VanThuisUit ook tot sociale innovatie, vindt Anton Koper, die zich kortgeleden spontaan in het Dag & Doecentrum meldde. “Als je - als man alleen, zoals ik - ouder wordt, worden je huis en je tuin steeds groter, maar je wereld steeds kleiner. Hier heb ik in één uur meer sociale contacten dan thuis in een hele week. Als je net als ik graag onder de mensen bent, dan is deze vorm van zorg absoluut een uitkomst.”

Passende zorg

Bij VanThuisUit kunnen de deelnemers elke dag van de week - ook in het weekend - van 10.00 tot 20.00 uur terecht voor begeleiding, behandeling en activiteiten. Passende zorg waarbij - naast het sociale aspect - hét uitgangspunt is wat de deelnemer nog wél kan. Of graag zou willen kunnen. Marcha Kwisthout: “Daar gaan we dan samen mee aan de slag.”



Dat betekent dat de deelnemers door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers Active Ageing voortdurend worden gestimuleerd om dingen te doen die ze zelf leuk of betekenisvol vinden. Individueel of samen. Door handelingen te oefenen die ze niet goed meer beheersen - soms omdat ze het vergeten zijn - of het aanleren van nieuwe vaardigheden die in de thuissituatie goed van pas komen. Dat zelf doen leidt (zeker als het lukt) tot meer zelfvertrouwen, geeft energie en motiveert om thuis een stapje extra te doen.

