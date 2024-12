Vanuit verbinding en vertrouwen kunnen we écht vooruit

Om de toekomstige opgave met een groeiende zorgvraag én de werklast van zorgverleners weer behapbaar te maken zijn digitale innovaties hard nodig. Ik zie twee lijnen waarmee we de werkdruk van zorgprofessionals effectief kunnen verminderen. Allereerst door het ontwikkelen van samenwerkingsnetwerken, en ten tweede door het optimaal inzetten van AI. Zo kunnen we een deel van de lasten van zorgprofessionals verlichten en het menselijke contact met patiënten of cliënten weer vergroten. Deze twee lijnen worden de komende jaren dominant en bieden veel kansen voor het samen mogelijk maken van de zorgtransformatie die noodzakelijk is.

Door vanuit een netwerkgedachte nauw samen te werken, bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen, huisartsen en ouderenzorgorganisaties kunnen we gezamenlijk een passend antwoord vinden op de vraag ‘wat hebben burgers nodig?’. We moeten de logistiek die nodig is voor dat proces met elkaar verbeteren, zodat we tot de kern komen van wat cliënten, patiënten en burger in het algemeen écht nodig hebben in en van de gezondheidszorg. Daarin kunnen we ook geholpen worden door AI. De diverse mogelijkheden van AI worden langzamerhand steeds duidelijker en ze bieden enorme kansen voor de toekomst.

AI-tools

Ook buiten de context van samenwerkingsnetwerken biedt AI imposante mogelijkheden tot het verminderen van de werkdruk van zorgprofessionals. Een relatief eenvoudige manier is door AI te gebruiken voor speech-to-text toepassingen. Daarmee kunnen we zorgverleners, waaronder verpleegkundigen en artsen, ontlasten bij het maken van onder andere notities en verslagen.

Daarnaast zijn er AI-tools die nuttig zijn voor het efficiënter uitvoeren van andere relatief eenvoudige taken in de zorg, zoals het zoeken naar hulpmiddelen. Een digitale inventaris waarin geregistreerd staat welke hulpmiddelen waar te vinden zijn kan met behulp van AI makkelijker geraadpleegd worden. Dat bespaart een verpleegkundige die op zoek is naar een rolstoel veel tijd.

Planning operatiekamers

In het Diakonessenhuis gebruiken we AI sinds kort ook voor een andere mooie toepassing, namelijk om een optimale planning op te stellen voor onze operatiekamers (OK’s). Als onderdeel van zijn promotie heeft een promovendus een uniek AI-model ontwikkeld waarmee de afdeling Opnameplanning een nauwkeurigere voorspelling van de duur van een operatie kan genereren. De voorspelling van het AI-model leggen OK-collega’s naast de standaardplanning om te zien of er kans is op in- of uitloop. Wanneer dat inderdaad het geval is, stellen ze de planning bij, waardoor een efficiëntere OK-planning wordt neergezet. Daardoor kunnen we meer patiënten opereren, patiënten sneller helpen én hoeven zorgprofessionals minder overuren te maken.

Veranderopgave

We moeten leren om dit soort oplossingen te omarmen, zonder bang te zijn voor het verliezen van de controle. Dat vergt uiteraard een andere manier van werken; we zitten dan ook in een veranderopgave met elkaar. Daar vanuit moeten we aan onze gemeenschappelijke ambitie werken, waarbij we volledig toegewijd zijn aan die veranderopgave. Dat brengt ook met zich mee dat we na moeten denken over ieders belang daarin. Door dat concreet te maken, kunnen we stap voor stap vertrouwen creëren in de mooie AI-toepassingen die de zorg toekomstbestendig gaan maken.

ICT&health World Conference

Tijdens een congres zoals de aankomende ICT&health World Conference wordt ontzettend duidelijk waar de gemeenschappelijke ambitie ligt. Voor bestuurders van zorgorganisaties biedt het de mogelijkheid om te ontdekken wat er nodig is in de relaties met andere stakeholders. Waar liggen de verschillen in belangen? En hoe richten we het samenwerkingsproces in? Het verkrijgen van de antwoorden op die vragen begint bij het formuleren van een collectieve ambitie en behoeft het delen van succesverhalen.

Vanuit verbinding en vertrouwen kunnen we de zorg verder brengen. Een internationaal congres, zoals dat georganiseerd door ICT&health van 28 t/m 30 januari 2025 in Maastricht, leidt tot oprechte interesse in de vraagstukken en uitdagingen in de zorg. En niet alleen organisaties, maar ook individuen willen betekenisvol zijn en bijdragen aan de zorgtransitie. Dat is de gedeelde waarde van een evenement zoals de ICT&health World Conference.