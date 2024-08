Vernieuwde PalliArts-app biedt meer informatie en opties

Stichting PZNL en IKNL hebben de PalliArts-app op diverse gebieden vernieuwd. De app moet huisartsen en andere zorgverleners voorzien van essentiële informatie over palliatieve zorg. PalliArts is ‘opgefrist’ en biedt nu volgens de twee initiatiefnemers nog meer informatie aan zorgverleners (in de eerste lijn) bij het verlenen van palliatieve zorg aan het bed van een patiënt.

Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd, zoals de terugkeer van de 'Bedden vrij' module om het vinden van beschikbare hospicebedden te vereenvoudigen. Verder zijn de richtlijnen uitgebreid via een koppeling met Pallialine. Ook is het nu mogelijk om informatie te raadplegen via de nieuwe PalliArts-website, wat de gebruikers meer flexibiliteit biedt bij het verkrijgen van benodigde informatie.

App veel gebruikt

De PalliArts-app is sinds de introductie in 2016 zo’n 75.000 keer gedownload en diverse malen uitgebreid. Hij is primair bedoeld voor (huis)artsen en specialisten ouderengeneeskunde in de eerstelijnszorg. Andere zorgverleners maken echter ook veel gebruik van de toepassing. Daaronder specialisten in ziekenhuizen, consultenten palliatieve zorg, verpleeghuisartsen, wijkverpleegkundigen en verpleegkundigen in ziekenhuizen, thuiszorg en hospices.



De geboden informatie omvat samenvattingen van palliatieve zorgrichtlijnen, informatie over landelijke en regionale consultatieteams voor complexe zorgsituaties en een formularium palliatieve zorg met onder andere omrekentabellen voor verschillende medicatie. De informatie volgens IKNL en PZNL qua inhoud en presentatie optimaal afgestemd op de praktijksituatie en is snel en eenvoudig bereikbaar.

Terugkeer ‘Bedden vrij’-module

Brigitt Borggreve, senior adviseur bij PZNL en mede-ontwikkelaar van PalliArts, verwacht dat de vernieuwde PalliArts app vaker zal worden gedownload. Zo zou er veel belangstelling zijn voor de terugkeer van de 'Bedden vrij' module. Ook biedt de PalliArts app nu de mogelijkheid om als zorgverlener de veelgebruikte richtlijnen en andere items als favoriet op te slaan binnen je account. Ook is er een optie om vanuit de app te bellen en informatie te mailen zoals een voorlichtingsfolder naar een patiënt of naaste'.



"Het doel van de app is en blijft ervoor te zorgen dat een arts in een palliatieve situatie alle relevante informatie tot zijn of haar beschikking heeft”, vult Marlie Spijkers, arts palliatieve geneeskunde, aan. “Juist daarom ben ik erg blij met de vernieuwingen in de PalliArts-app. De terugkeer van de 'Bedden vrij'-module, in combinatie met meer flexibiliteit bij het raadplegen van de informatie, draagt hieraan bij."

Content PalliArts-app