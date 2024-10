Videostreaming vanuit ambulance versnelt zorg bij een beroerte

Mensen die getroffen worden door een beroerte en per ambulance onderweg zijn naar de SEH kunnen sneller geholpen worden wanneer het ambulancepersoneel live kan videobellen met een neuroloog die gespecialiseerd is in de behandeling van beroertes. Die tijdswinst kan levens redden en permanente hersenbeschadiging voorkomen. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd onder leiding van de Chalmers University of Technology in Zweden.

Via een videoverbinding kan een patiënt met een beroerte op afstand beoordeeld worden door de neuroloog en direct naar het ziekenhuis vervoerd worden waar de aandoening het beste behandeld kan worden. Die tijdswinst kan cruciaal zijn voor de kans op overleving en genezing.

Videostreaming ‘consult’

Met de ondersteuning van videostreaming in de ambulance is het mogelijk om een bestaand zorgproces voor geselecteerde patiënten te verbeteren, dat momenteel is gebaseerd op telefoongesprekken tussen ambulancepersoneel en gespecialiseerde artsen. “Met videocamera's in de ambulances kunnen we de huidige beroertezorg voor patiënten nog beter maken. Dezelfde neurologische beoordeling die de arts in het ziekenhuis doet, kan nu in een veel vroeger stadium in de ambulance worden gedaan”, zegt Mikael Jerndal, neuroloog en hoofdarts van de stroke unit van het Sahlgrenska University Hospital in Göteborg.

Om te onderzoeken hoe het videogestuurd beslissingsondersteunend systeem in de praktijk kan werken, zijn diverse simulaties in ambulances uitgevoerd. In totaal werden vier scenario’s getest, waarbij ambulanceteams waarschuwingen ontvingen over mensen met beroertesymptomen van verschillende ernst. De patiënten werden gespeeld door neurologen en de ambulances waren uitgerust met drie camera's die verbonden waren met beroertespecialisten van het Sahlgrenska University Hospital in Göteborg.

Camera’s in ambulances

Een van de camera’s in de ambulances was gericht op het gezicht van de patiënt, zodat gezichtsuitdrukkingen en hoofd- en oogbewegingen konden worden beoordeeld. De tweede camera was gericht op de zijkant van de patiënt, om een algemeen overzicht te geven en het vermogen om de armen op te tillen en omhoog te houden te beoordelen. Tot slot toonde een derde camera de benen van de patiënt, om een soortgelijke beoordeling te maken als bij de armen.

Na de simulatiestudie werd een klinische pilotstudie uitgevoerd met drie ambulances en echte patiënten met een beroerte, in een regio buiten Göteborg-Södra Älvsborg. De pilotstudie was succesvol en de resultaten en ervaringen werden overgedragen aan Regio Västra Götaland, de verantwoordelijke belanghebbende in de gezondheidszorg, als onderdeel van haar investering in en promotie van meer digitalisering van de gezondheidszorg.

“Natuurlijk hopen we dat de positieve resultaten van ons werk snel gedeeld zullen worden door patiënten en vervolgens ook op andere plaatsen. Het verspreiden en delen van onze resultaten en ervaringen, evenals het helpen van iedereen die het wil testen en implementeren, is belangrijk voor ons,” zegt Bengt Arne Sjöqvist, emeritus hoogleraar digitale gezondheid aan de faculteit Elektrotechniek van Chalmers en co-auteur van het onderzoek, dat gepubliceerd is in BMC Medical Informatics and Decision Making.

Het Zweedse idee om videostreaming in te zetten voor een vroege beoordeling van beroerte patiënten gaat nog een stapje verder dan het digitaal uitwisselen van (medische) gegevens van patiënten die in Nederland met spoed naar de SEH vervoerd worden.