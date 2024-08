Vilans test AI-assistent voor zorgprofessionals

Er is tegenwoordig zoveel informatie te vinden dat het een hele uitdaging is om de juiste en betrouwbare informatie te vinden tussen alle misinformatie. Bovendien is er door het groeiende personeelstekort in de zorg en de daardoor steeds hoger wordende werkdruk weinig tijd. Daarom onderzoekt kennisorganisatie Vilans of een AI-assistent kan helpen bij het delen van kennis die aansluit bij de behoefte van zorgprofessionals.

De bewuste AI-assistent staat sinds vorige week live op de website van Vilans. Wanneer bezoekers van de website een vraag in de chat typen, doorzoekt de AI-assistent alle websites van Vilans. De AI-assistent geeft dan antwoord op de vraag. Verder kan de assistent ook verdiepingsvragen stellen om meer context te geven, suggesties doen voor artikelen of tips geven. Het antwoord bevat altijd de bronvermelding met de link naar een kennisplein.

Nut en betrouwbaarheid evalueren

De huidige pilot loopt nog tot 25 augustus. Doel is om te kijken hoe nuttig de nieuwe technologie is voor gebruikers en hoe betrouwbaar de antwoorden van de AI-assistent zijn. Leonoor Ahrens, projectleider Innovatie Kennisdelen van Vilans vertelt: “Het is echt bedoeld als test, we benieuwd zijn naar ervaringen van gebruikers. Wat doen gebruikers met de antwoorden? Klikken ze door? Zoeken ze naar een direct antwoord of gebruiken ze de assistent vooral ter ondersteuning bij het zoeken naar een antwoord door middel van de dialoog?”

In november 2023 is een eerste versie van de AI-assistent getest in een labomgeving. In die fase is onder andere gewerkt aan het voorkomen van hallucineren, waarbij de assistent zelf een antwoord verzint. Ahrens: “In onze snel veranderende wereld is er grote behoefte aan betrouwbare kennis. Je wilt niet twijfelen of je wel de juiste informatie hebt, je moet er meteen mee aan de slag kunnen.”

Toch blijft het vooralsnog belangrijk om het antwoord te controleren. In de huidige pilot wordt een taalmodel gebruikt en fouten blijven mogelijk. Wel benadrukt Vilans dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken over privacy.

AI-assistenten in de zorg

Sinds de komst van ChatGPT in het najaar van 2022 en andere generatieve AI tools, heeft AI een ongekend momentum gekregen. In de loop van 2023 berichtten de media over hoe ChatGPT met succes ingezet wordt voor het nauwkeurig diagnosticeren van zeldzame ziekten en hoe de generatieve AI in staat is om vragen van patiënten met meer empathie te beantwoorden dan artsen. Ook verschenen de eerste op zogenoemde Large Language Models (LLM) gebaseerde chatbots op de markt, zoals Dave, een digitale mentor voor kankerpatiënten.

Eind vorig jaar zijn de eerste IT-leveranciers in de gezondheidszorg gestart met de integratie van AI in EPD-systemen, waardoor het voor artsen gemakkelijker wordt om met software te communiceren. Oracle, Google, Epic en Microsoft kondigden aan dat ze een revolutie teweeg zouden brengen in de manier waarop artsen gegevens verzamelen en gebruiken door generatieve AI in hun workflows te introduceren. Ook wordt gekeken naar toepassingen voor wetenschappelijk onderzoek.