Virtuele reis door Rijnstate bereidt kinderen voor op operatie

Voor vrijwel iedereen die geopereerd moet worden, is dit geen ‘dagelijkse kost’ en best spannend of zelfs beangstigend. En goede voorbereiding op wat er komen gaat en wat je kunt verwachten kan met name ook bij kinderen al een (groot) deel van de spanning en ongerustheid wegnemen. Om die voorbereiding levendiger en ook onstpannender te maken, heeft het Rijnstate onlangs Rijnstate InZicht gelanceerd. Daarmee kunnen kinderen zich thuis, op de bank, met behulp van speciaal gemaakte 360-graden en 3D-foto’s en video’s voorbereiden op een operatie.

Er zijn binnen Rijnstate InZicht verschillende virtuele routes gemaakt. Bijvoorbeeld vanuit een van de kamers in het Kindercentrum naar het operatiekamer complex (OKC). Met Rijnstate InZicht kunnen kinderen op 3D-ontdekkingsreis gaan. En dat dan vanuit hun eigen vertrouwde omgeving, samen met de ouders. Tijdens de virtuele ontdekkingsreis wordt gerichte informatie gegeven over procedures, zintuigelijke ervaringen die je kunt hebben, en wat er van je verwacht wordt als je in het ziekenhuis komt.

Kinderen hebben de controle

Belangrijk is ook dat kinderen zelf kunnen bepalen hoe ze de reis doorlopen. Ze zijn zelf in controle. Het niet hebben van controle is immers vaak een oorzaak voor angst. Daarnaast zijn de video’s opgenomen vanuit het perspectief van het kind en ontmoeten ze zorgverleners die ze straks ook tegen gaan komen. En er is een spelelement in de virtuele omgeving verwerkt. Zo wordt de kinderen op een speelse manier geleerd wat bijvoorbeeld wel en niet mee mag naar het ziekenhuis.

“Als Kindercentrum zijn we altijd bezig om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een opname of behandeling. Rijnstate Inzicht is een hele mooie, nieuwe manier om dit te doen. De kinderen kunnen zelf alvast rondkijken bij ons op de afdeling Kinderen/Jongeren, de dagbehandeling Kinderen/Jongeren en het operatiekamercomplex. Zo weten ze al vooraf al waar ze terecht gaan komen. We verwachten dat de spanning bij onze kinderen hierdoor minder zal zijn dan nu”, vertelt Sigrid Bouma, teammanager Kindercentrum.

“Doordat kinderen de operatiekamer, en alles wat daarin te zien en te horen is, al vooraf ontdekt hebben, verwachten we dat de voorbereiding op de operatie in het ziekenhuis ook voorspoediger zal gaan”, voegt Mirjam de Stigter, teammanager operatiekamercomplex (OKC), daaraan toe.

Kinderadviesraad

De in 2018 opgerichte Kinderadviesraad, bestaande uit en jongeren tussen de 8 en 18 jaar, is actief betrokken bij het meedenken over Rijnstate InZicht. Zo liepen ze de hele route van het Kindercentrum naar het operatiekamercomplex (OKC) langs om aan te geven wat er precies in de virtuele omgeving te ontdekken moet zijn. Als resultaat is er nu een omgeving die volledig afgestemd is op de informatiebehoefte van kinderen. En de voice-over is ingesproken door één van de leden van de Kinderadviesraad.

Het virtueel rondleiden van kinderen wordt sinds 2019 al ingezet bij het Erasmus MC-Sophia kinderziekenhuis. Ook daar wordt hiervoor gebruik gemaakt van 360 graden foto’s. En tijdens de coronapandemie startte het Groene Hart Ziekenhuis met een VR-rondleiding om kinderen op een aanstaande operatie of behandeling voor te bereiden.