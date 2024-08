Werkgroep Duurzaamheid streeft naar Green Teams in zorgverlening

De afdeling hematologie van het Amsterdam UMC is sinds kort een Green Team rijker. Het team zorgt dat er meer aandacht komt voor duurzaamheid. Fleur Klinkenberg is de initiatiefnemer van het Green Team dat ze samen met andere collega’s heeft opgezet. “Soms kost het even tijd om te verduurzamen,” weet Klinkenberg. “Maar uiteindelijk scheelt het ook tijd, waardoor het management wordt overtuigd om te verduurzamen.”

Klinkenberg neemt ook deel aan de Werkgroep Duurzaamheid van het Kennisinstituut V&VN. In de Werkgroep Duurzaamheid deelt Klinkenberg nu al twee jaar haar ervaringen over de duurzame initiatieven op haar afdeling. Een van die initiatieven is het weghalen van de wegwerkbekers bij de koffiezetautomaat. Die zijn inmiddels vervangen door herbruikbare bekers. En ook het plastic van bijvoorbeeld infuusverpakking wordt nu apart ingezameld om te recyclen.

Blindengeleidehonden

Klinkenberg vertelt dat op haar afdeling het onderwerp duurzaamheid steeds meer gaat leven. “Plastic dopjes van onder meer infuuslijnen worden nu ingezameld. Deze worden door een stichting opgehaald die daarvan weer spullen maakt. De winst van de verkoop van de spullen gaat naar de trainingen van blindengeleidehonden.”

Behalve naar het inzamelen van plastic kijkt het Green Team ook naar hoe het gebruik van plastic in de zorgverlening zelf kan worden verminderd. Zo worden er nu vaker tabletten gegeven in plaats van dat medicatie intraveneus wordt gegeven want dat gebeurt via plastic slangen.



Ook naar de bloedafname in de standaard ordersets wordt kritischer gekeken. Is het wel nodig om bloed te prikken? Willen we wel alles weten wat we aanvragen? Daarin een keuze maken, scheelt ook weer bloedbuisjes en dus plastic en het bespaart kosten.

Daarnaast worden recepten naar de apotheek steeds vaker digitaal doorgestuurd in plaats van op papier. Dit voorkomt dat er onnodig papier wordt gebruikt en het resulteert ook in minder werklast volgens Klinkenberg.

Bewustzijn creëren

Klinkenberg is begonnen met het promoten van duurzaamheid door middel van scholing van haar collega-verpleegkundigen en artsen: “Als iedereen kritisch naar zijn eigen handelen kijkt, is er al veel winst te behalen op het gebied van duurzaamheid.” Ook staat duurzaamheid wekelijks op de agenda om zo ideeën uit te wisselen.



De Werkgroep Duurzaamheid van V&VN waarbij Klinkenberg is aangesloten, is een diverse groep van zorgverleners met een ‘groen hart’.



Zorgverleners die ook willen bijdragen aan duurzaamheid binnen een team of afdeling kunnen zich uiterlijk 9 september 2024 aanmelden bij de Werkgroep Duurzaamheid door te mailen naar Petra Jongens, projectleider Duurzaamheid, via kennisinstituut@venvn.nl. In deze brief kunnen potentiële deelnemers lezen wat er zoal wordt verwacht van werkgroepleden en dat er een vacatiegeldvergoeding is.

Green deal

Om mensen weer gezond te maken gebruiken zorginstellingen en ziekenhuizen veel energie, voedsel en grondstoffen. Daarmee dragen ze bij aan klimaatverandering en vervuiling van het milieu. In de nieuwe Green Deal Duurzame Zorg staan afspraken om de zorgsector duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door minder materialen te gebruiken en om de CO2-uitstoot te verminderen.

Nivel

Ook het Nivel werkt mee aan de doelstellingen van de Green Deal. Op 4 maart ondertekende de Raad van Bestuur van het Nivel daarom de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Het Nivel gaat de kennis en de bewustwording over de impact van de zorg op klimaat en milieu vergroten. Dat betekent ook dat het Nivel inzet op het verminderen van CO2 uitstoot en spaarzaam gebruikmaakt van grondstoffen.