Ypsilon lanceert digitale community voor naasten in de ggz

Naasten van mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben vanaf nu een digitale ontmoetingsplek waar ze in contact kunnen komen met lotgenoten. De vereniging Ypsilon heeft daartoe een digitale community ingericht die te vinden is op deze website. Er wordt vaak onderschat om hoeveel mensen dit gaat. Nederland telt al snel een miljoen naasten van mensen met ernstige psychische problemen.

Ypsilon is een vereniging voor familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid. Zij zet zich ervoor in om bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven. Dit doet ze onder andere door een luisterend oor te bieden en advies te geven via de adviestelefoon en de online adviesdienst en door onderling contact te ondersteunen en bevorderen via gespreksgroepen. En nu dus ook via een online community.

“Juist omdat deze groep naasten niet snel van zich laat horen, kunnen ze elkaar ook niet vinden om steun te zoeken”, zegt Ypsilonvoorzitter Hans Meyer-Swantée, die uit ervaring spreekt. “Daarom hebben we een eigen online omgeving ontwikkeld om te praten over dingen die juist mensen van Ypsilon bezighouden. We delen hier ook heel specifieke informatie over de onderwerpen waarin Ypsilon onderscheidend is.” In totaal definieerde de vereniging acht specialismen waarin geen enkele andere organisatie de kennis en expertise heeft die zij heeft, namelijk de combinatie van naasten met achtereenvolgens: psychose, privacy, wonen, langdurende zorg, ‘verward’ gedrag, verplichte zorg, forensische zorg en zelfdoding/suïcidaliteit.

BovenJan

De Ypsilon-community is de eerste die gebouwd is op BovenJan, het online platform voor mentale gezondheid dat een jaar geleden werd gelanceerd. Inmiddels telt het platform al twaalf cliënten- en naastenorganisaties in de ggz. Alle community’s op het platform maken gebruik van de voor BovenJan ontwikkelde functionaliteiten, maar dan voor hun eigen achterban. Daarbij heeft elke community eigen secties voor informatie, nieuws, ervaringsverhalen en een forum.

Meyer-Swantée: “Omdat we de eerste zijn die er een community bieden, hebben we veel moeten pionieren. Daar zijn we vast nog niet mee klaar, maar vanaf vandaag kan iedereen er al terecht. Daarmee is de community van Ypsilon voortaan dé ontmoetingsplek voor iedereen die vragen heeft of ervaringen wil uitwisselen over alles wat ons in Ypsilon bindt.”

Ervaringen uitwisselen

Volgens Meyer-Swantée is met name het uitwisselen van ervaringen heel waardevol. Doordat de vereniging al veertig jaar bestaat, zit er inmiddels veel kennis in de groep. En door die ervaringskennis hoeven mensen minder vaak een beroep te doen op de hulpverlening. Meyer-Swantée: “Die kennis is heel breed en gevarieerd. Dat gaat van hoe je het beste kunt omgaan met iemand die zich vreemd gedraagt tot wat je kunt zeggen als je denkt dat iemand suïcidaal is. Ook de vraag waar woonvormen op maat te vinden zijn voor mensen met psychosegevoeligheid, hebben we een antwoord op.”

De website van Ypsilon blijft gewoon bestaan naast de community. “Een website is zenden, een community is onderling uitwisselen”, legt de voorzitter van Ypsilon uit. “Juist vanwege die uitwisseling is er veel aandacht besteed aan veiligheid. Van veel social media weten we dat ze ziekmakend zijn, waarbij je data ook nog eens worden verkocht aan de hoogste bieder. Met BovenJan en dus ook de community van Ypsilon bieden we een veilig alternatief.”