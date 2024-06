Zaans Medisch Centrum stapt over op HiX 6.3

Vorige week is het Zaans Medisch Centrum (ZMC) overgestapt op een nieuw elektronisch patiëntendossier: HiX 6.3 van ChipSoft. Hiermee heeft het ziekenhuis een belangrijke stap voorwaarts gezet. Dankzij de introductie van dit nieuwe elektronisch patiëntendossier kunnen de medewerkers van het ZMC nog beter met elkaar samenwerken.

Op vrijdag 21 juni om 13:00 uur opende bestuurder Anja Blonk officieel de overgang naar het nieuwe elektronisch patiëntendossier. Astrid Peperkamp (Functioneel beheer), Wietske Wijnja (verpleegkundige raad) en Erik Ephraim (anesthesioloog en CMIO) drukten daarna op de Go-live-knop. Anja Blonk vertelt enthousiast: “Er is zo hard gewerkt door iedereen en daar zijn Mariska en ik als raad van bestuur ongelooflijk trots op. HiX helpt ons beter samen te werken met partners in de regio om patiënten de juiste zorg op de juiste plek te bieden. Zo zijn we helemaal klaar voor de toekomst!”

HiX 6.3 voor ZMC

Met het elektronisch patiëntendossier HiX beschikt het ZMC over een innovatief ziekenhuisinformatiesysteem dat alle patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen optimaal ondersteunt. Doordat het systeem voortdurend technologisch wordt vernieuwd, voldoet het aan de geldende wet- en regelgeving die de overheid vaststelt en aan de hoogste veiligheidsnormen. Zo kan het ZMC nog betere zorg leveren aan zijn patiënten.

Ook andere ziekenhuizen maken de overstap naar HiX 6.3. Zo lanceerde het Rotterdamse Ikazia Ziekenhuis eind vorig jaar deze versie van het EPD. En in diezelfde periode maakte het Zuyderland Medisch Centrum, met vestigingen in Heerlen en Sittard, bekend ook te hebben gekozen voor dit EPD van leverancier ChipSoft. De implementatie zal daar in 2025 worden afgerond.

Gestandaardiseerd systeem

Met HiX 6.3, dat voorzien is van standaardcontent van ChipSoft, kiezen deze ziekenhuizen bewust voor een geïntegreerd en gestandaardiseerd systeem dat zich al heeft bewezen op de Nederlandse zorgmarkt. Een ander voordeel van het nieuwe systeem is dat het beschikt over meer functionaliteiten. In totaal worden bijvoorbeeld meer dan tien andere zorgapplicaties in HiX geïntegreerd. Op die manier hoeven gegevens nog maar één keer aan de bron te worden vastgelegd en hebben zorgverleners op één plek inzage in de meest actuele medische gegevens van de patiënt.

Ook het Maastricht UMC+ zag zich vorig jaar gedwongen over te stappen op een nieuw EPD, aangezien hun toenmalige EPD-leverancier SAP de stekker eruit trok. Zij kozen echter voor Epic voor het realiseren van een nieuw EPD. Die keuze werd mede ingegeven door het feit dat ook het Radboudumc, een partner van Maastricht in de Academische Alliantie, al met dit systeem werkt. Op die manier kunnen beide partners van elkaar leren en de zorg op pragmatische wijze verder ontwikkelen.