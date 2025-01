Zorgring vervangt complete berichtenservice

Twee jaar geleden begon Zorgring samen met KPN Health aan een groot project: het vervangen van hun hele berichtendienst. Een nieuwe en leerzame ervaring voor zowel Zorgring als KPN’s E-Zorg. Florian Visser, directeur Zorgring, en Simon Hoogvliet, Director Health Technology bij KPN Health kijken in ICT&health 6 terug op dit traject. “Hiermee is de basis op orde gebracht. De volgende stap is ervoor te zorgen dat data altijd beschikbaar is.”

Zorgring is als regionale samenwerkingsorganisatie al 23 jaar actief in Noord-Holland boven het IJ. Ze helpt zorginstellingen met ICT-diensten en richt zich nu vooral op het beschikbaar maken van data. Dit doet ze door regionale samenwerking te bevorderen en ondersteunende programma’s en diensten aan te bieden.

Richten op toegevoegde waarde

Tegelijkertijd zijn er zaken die de RSO niet langer wil uitvoeren, zaken die niet langer passen bij een regionale samenwerkingsorganisatie in de huidige vorm, met de focus op het leveren van toegevoegde waarde in het zorgproces. Reden voor de RSO om sommige diensten niet meer zelf te ontwikkelen of technisch te beheren, maar zich volledig te richten op de toegevoegde waarde binnen de keten en gebruik te maken van leveranciers die sterk zijn in techniek, vertelt directeur Florian Visser.



“Als je diensten voor gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid goed wilt ontwikkelen en technisch beheren, heb je schaalgrootte nodig waar wij niet over willen beschikken. Onze focus ligt op het realiseren van toegevoegde waarde in het zorgproces, met behulp van techniek als een middel, geen doel.”



Een van de uitbestede diensten is het Edifact-gebaseerde berichtenverkeer. Zorgring had hiervoor een eigen dienst, maar koos nu voor KPN-dochter E-Zorg. “Hun Medische Berichtenservice bestaat al lang, is goed uitgekristalliseerd en voldoet aan alle vereisten als het gaat om veiligheid, governance en privacy”, legt Visser uit. “Daarnaast is E-Zorg aangesloten op het Zorgadresboek, voor ons een grote pré. Het gebruik van generieke voorzieningen is essentieel voor de brede uitrol van databeschikbaarheid in Nederland.”

Kwaliteit, veiligheid

Berichtenverkeer is een belangrijk onderdeel van E-Zorg, vult Simon Hoogvliet (KPN Health) aan. “Daarbij willen we ons niet onderscheiden op een beproefde standaard functie als Edifact of een generieke functie zoals het Zorgadresboek, maar juist op de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening eromheen.”



Dat past goed bij de uitgangspunten van Zorgring voor het vervangen van de eigen berichtendienst met die van E-Zorg: “Hergebruik van generieke functies en voorzieningen, met een hoge kwaliteit dienstverlening, en super veilig. De dienst moet voor zorg 100 procent betrouwbaar zijn. De technologie zelf is niet zo spannend, weet Hoogvliet, maar als het onverhoopt niet werkt, heb je direct zorg impact.

Naar databeschikbaarheid

Uiteindelijk, stelt Visser, moet de dienst van KPN doen wat het moet doen, zoals EDI dat deed: en dat is het geval. “Voor ons was van belang dat we het niet langer zelf hoeven te doen en kunnen vertrouwen dat het technisch beheer en eventuele doorontwikkeling bij een externe partij in goede handen is. Ook is belangrijk dat we de stap gezet hebben naar een generieke voorziening – het Zorgadresboek. Wij willen toewerken naar databeschikbaarheid in de regio. Het gebruiken van generieke voorzieningen zoals voor adressering en toestemming geeft hier een goede boost aan.”

Lees het hele artikel in ICT&health 6, die eind 2024 verschenen is. Of lees het artikel in ons online magazine.