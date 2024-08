94 miljoen voor samenwerking in de zorg in 2023

Vorig jaar is er voor 94 miljoen euro geïnvesteerd in samenwerkingen tussen zorgaanbieders, zorginstellingen, patiëntenorganisaties en leveranciers van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Dit blijkt uit het rapport van het Transparantieregister Zorg (TRZ). Dit betekent een toename van tien procent ten opzichte van 2022 en sluit aan bij de trends uit eerdere jaren. Het Transparantieregister Zorg maakt financiële banden van samenwerkingen inzichtelijk voor het brede publiek.

Samenwerkingen in de zorg richten zich op het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en de behandelmethoden. Deze initiatieven worden vaak financieel ondersteund om te kunnen uitvoeren. Om belangenconflicten te voorkomen worden de interacties op hun beurt weer gereguleerd via regelgeving en gedragscodes. Hierdoor blijft de integriteit van de zorg gewaarborgd. Koepelorganisaties zoals de KNMG, NFU, V&VN, en de NVZ ondersteunen deze transparantie en zijn aangesloten bij het TRZ.

Sinds corona neemt het totale bedrag wat in samenwerking wordt geïnvesteerd weer toe. Tijdens corona lag dat een stuk lager. Met name het aantal samenwerkingen met individuele zorgprofessionals is toegenomen. Het overgrote deel van de vergoedingen ging wederom naar zorgorganisaties (90% van het totaal).

Toekomst wettelijke regeling

In april 2024 heeft de toenmalige minister voor Medische Zorg aangekondigd om met een wettelijke regeling te komen voor het TRZ. Een wettelijke basis kan bijdragen aan een betere naleving. Het kan het risico verkleinen op oneigenlijke beïnvloeding van zorgprofessionals vanwege niet-transparante financiële belangen. In dat geval is dan handhaving mogelijk door de IGJ. De KNMG blijft in gesprek met het ministerie en alle betrokken stakeholders om te zorgen dat de regeling uitvoerbaar is, de administratieve lasten beperkt blijven en het recht op privacy voor de betrokken artsen is geborgd.

Vorig jaar heeft het TRZ een verbeterplan opgesteld. Dat plan is het afgelopen jaar nagenoeg afgerond. Het TRZ heeft zijn zoekfunctie verbeterd waardoor nu kan worden gezocht op naam, BIG-nummer of KvK-nummer van zorgprofessionals en -organisaties. De lijst van KvK-nummers op de website is uitgebreid en geeft nu ook aan wat voor soort zorgorganisatie het betreft. Deze verbeteringen vergroten de toegankelijkheid en transparantie van het TRZ.

Onafhankelijk blijven

Zorgprofessionals die zelf willen nagaan hoe onafhankelijk ze te werkt gaan, kunnen terecht op de website: hoeblijfikonafhankelijk.nl. Kun je dat ene relatiegeschenk wel aannemen? Moet je wel of niet ingaan op de uitnodiging om zitting te nemen in die speciale adviesraad? Het zijn veelvoorkomende onderwerpen die aan bod komen op de website. De website geeft inzicht in de belangrijkste regels en weegfactoren die meespelen en belangenverstrengeling voorkomen. Hoeblijfikonafhankelijk.nl is een initiatief van de stichtingen achter de gedragscodes: stichting Code Geneesmiddelen Reclame (CGR) en de stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH).