Agema: ‘Innoveren betekent ook dat je de oude werkwijze laat gaan'

“De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen, van personeelstekorten tot complexere zorgvragen door multimorbiditeit en vergrijzing. Er zijn genoeg uitdagingen in de zorg en de hoop is dat digitale oplossingen ons gaan helpen om die uitdagingen aan te kunnen”, zo opende minister Fleur Agema van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de tweede dag van de ICT&health World Conference in het MECC in Maastricht.

Om te illustreren hoe digitale transities in het verleden verliepen, nam ze de bezoekers van de conferentie eerst mee naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. “Om te kunnen communiceren en om te ontdekken wat de vijanden communiceerden, was het noodzaak om berichten te kunnen decoderen. Een grote uitdaging totdat de Britse computerpionier, informaticus, wiskundige en logicus, Alan Mathison Turing, er met zijn team in slaagde om het decoderingsapparaat te vervolmaken dat de codes kon ontcijferen die door het Enigma-apparaat, een Duits coderingssysteem, waren gegenereerd. De Turing-machine was een eerste voorbeeld hoe digitale oplossingen ons hielpen en indirect levens veranderde”, vertelde Agema. "Het zou de duur van de oorlog met 8 tot 10 maanden verkort hebben."

Gamechanger

Ook benadrukte Agema dat gezondheidszorg altijd mensenwerk blijft: “De manier van werken moet veranderen zodat de zorgverleners meer tijd over houden voor de patiënt. Onze huidige inzet is daarvoor niet meer genoeg. En als er oplossingen zijn via Artificial Intelligence dan moeten we dat snel inzetten. Binnen de kaders van de privacywetgeving en de goede kwaliteit van zorg. GenAI is daarbij een echte gamechanger maar de zorgverlener blijft aan het roer.”

Dat er meer capaciteit moet komen blijkt volgens Agema ook uit het feit dat patiënten niet altijd direct bij de huisarts terecht kunnen of dat patiënten terecht kunnen bij in de geestelijke gezondheidszorg. “We moeten opschalen maar hoe? En met welke innovaties? En innoveren betekent ook dat je het aandurft om ‘het oude’ te laten gaan. Voor sommige mensen is dat moeilijk. En eerlijk gezegd is het ‘not-invented-here-syndroom’ in de gezondheidszorg ook wel een ding. Daarom wil ik ook hier iedereen aanmoedigen om goede voorbeelden te delen en om goede voorbeelden te gaan uitproberen.”

Kom in actie

Om direct de daad bij het woord te voegen, wees Agema op het feit dat medewerkers van het ministerie in de zaal zaten om vragen te beantwoorden en om eventueel partijen met elkaar te verbinden voor verdere samenwerking en opschaling van goede innovaties die de zorgverlening verbeteren. “Als je van mening bent dat verandering niet snel genoeg gaat, laat dat dan ons weten. Misschien kunnen wij jullie vanuit het ministerie verder helpen. Ook wijs ik jullie nog graag op de website zorgvoorinnoveren.nl. We moeten de krachten bundelen en elkaar ondersteunen. Alleen dan kunnen we de code kraken om verder te gaan.”