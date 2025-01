AI-keuzehulp voor patiënten na huidkankeroperatie in gezicht

Patiënten die na een huidkankeroperatie in het gezicht moeten kiezen uit verschillende opties voor reconstructieve plastische chirurgie, kunnen binnenkort bij het maken van die keuze geholpen worden door nieuwe AI-gedreven technologie. Het Catharina Ziekenhuis is samen met de TU/e een onderzoek gestart naar een oplossing waarmee ze vooraf kunnen zien welke resultaten de verschillende ingrepen opleveren.

Huidkanker is de meest voorkomende vorm van kanker in Nederland. De tumoren worden meestal verwijderd met behulp van Mohs’ micrografische chirurgie. Daarbij wordt het tumorweefsel zo precies mogelijk weggenomen, met zo min mogelijk schade aan de gezonde huid eromheen.

Hersteltijd versus uiterlijk

Echter, door deze ingreep kunnen soms toch grote ‘gaten’ ontstaan. Dit is met name bij het verwijderen van huidkanker in het gezicht, erg ingrijpend. Met behulp van plastische chirurgie kan deze schade (grotendeels) gerepareerd worden, maar er zijn verschillende behandelopties, die ook verschillen qua resultaat, de hersteltijd en kwaliteit van leven.

“Een eenvoudige huidtransplantatie is technisch makkelijk, maar het resultaat is vaak minder mooi. Complexere technieken, zoals de voorhoofdslaptechniek, geven een beter cosmetisch resultaat. Maar daar zijn meerdere operaties en een langer herstel voor nodig”, zegt Maarten Hoogbergen, plastisch chirurg in het Catharina Ziekenhuis. Daar waar een jonge, vrijgezelle, patiënt misschien kiest voor een ingreep die het perfecte resultaat oplevert, wil een oudere patiënt misschien juist een snel herstel, ook als dat betekent dat er een zichtbaar litteken achterblijft.

AI helpt patiënten kiezen

De keuze voor een bepaalde behandeling wordt door artsen gemaakt op basis van medische kennis. Die sluit echter niet altijd aan bij de wensen van de patiënt. Het probleem is dat patiënten vaak onvoldoende kennis hebben van de verschillende behandelopties en de gevolgen daarvan.

Om dit op te lossen doen het Catharina Ziekenhuis en de TU/e nu binnen het FACE-Q AI-project onderzoek naar een oplossing waarmee patiënten, met behulp van AI, precies kunnen zien welke resultaten de verschillende behandelopties in hun situatie op zullen leveren. Het systeem combineert gegevens over de grootte en locatie van het defect met informatie van eerdere patiënten die via vragenlijsten hun gewenste kwaliteit van leven na de operatie delen. Zo kunnen patiënten, samen met hun arts, een weloverwogen keuze maken.

“Stel je voor dat een app op basis van jouw situatie voorspelt welke reconstructie de beste kwaliteit van leven oplevert. De technologie maakt zelfs voorspellende afbeeldingen, zodat je kunt zien hoe je gezicht er na de operatie uit kan komen te zien”, aldus Hoogbergen.

Onderzoek in volle gang

Zover zijn de onderzoekers nog niet. De technologie, zo stelt Hoogbergen, staat nog in de kinderschoenen, maar hij is wel overtuigd van de vooruitgang die met deze AI-technologie geboekt kan worden, als het gaat om het maken van keuzes die het best passen bij de wensen van de patiënt.

Hoogbergen heeft het project en de toekomstplannen onlangs gepresenteerd en hoopt dat hij dit, als 59-jarige, nog voor zijn pensioen in de praktijk kan brengen. “Dit zou echt een verbetering zijn voor patiënten met huidkanker in het gezicht.”

Eind vorig jaar maakte het Catharina Ziekenhuis bekend dat ze in de loop van 2026 een nieuwe scanner in gebruik nemen waarmee van een verdachte plek op de huid binnen een halve minuut kan worden bepaald of het al dan niet huidkanker is. Deze scanner wordt in samenwerking met het Maastricht UMC+ getest en de eerste resultaten zijn veelbelovend.