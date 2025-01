Atul Gupta: ‘Technologieën geven zorgverleners superkrachten’

Chief Medical Officer voor Diagnoses & Treatment bij Philips, Dr. Atul Gupta ging tijdens de Web Summit 2024 in gesprek over het transformeren van de gezondheidszorg via technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), augmented reality (AR) en robotica. Dat gesprek had Gupta met Susana Samhan Arias, directeur van EFE Portugal. In het gesprek benadrukte Atul het belang van interdisciplinair samenwerken om de uitdagingen in de gezondheidszorg op te lossen.

Van ingenieurs en ontwikkelaars tot zorgprofessionals en beleidsmakers, hij benadrukte dat het creëren van impactvolle oplossingen verschillende soorten expertise vereist. Daarbij wees hij ook op het belang van inzichten van de volgende generatie artsen.

De wereldwijde gezondheidszorg bevindt zich volgens Atul op een kritiek kruispunt. Vergrijzing en de toename van chronisch zieken leggen enorme druk op middelen, terwijl er een groot tekort aan personeel is. Daardoor dreigen miljoenen mensen zonder adequate zorg te komen. Volgens Philips is er in 2030 een wereldwijd tekort van 10 miljoen zorgprofessionals. Dit tekort vergroot juist de kansen op een burn-out bij zorgverleners. Daarom vindt Atul dat er verder moet gekeken dan alleen naar traditionele oplossingen om de zorg een impuls te geven. “We moeten de zorg opnieuw vormgeven door gebruik te maken van de volledige potentie van de geavanceerde technologieën van vandaag en morgen. Deze technologieën geven onze zorgverleners in feite nieuwe en indrukwekkende superkrachten”, aldus Atul.

Technologie verkort hersteltijd

Philips brengt regelmatig innovaties op de markt die helpen om de uitdagingen voor de zorg aan te pakken. Bijvoorbeeld via AI aangedreven tools en systemen voor telehealth bij beroertes. Daardoor is het mogelijk om sneller een diagnose te stellen en dat is cruciaal voor het redden van levens bij beroertes. Ook wordt onderzocht of via AR, robotica en automatisering onderzocht de minimaal invasieve procedures kunnen worden verbeterd. Hierdoor wordt de hersteltijd bij patiënten verkort en leidt het tot betere uitkomsten na een ingreep.

Vooruitkijkend ziet Philips een toekomst waarin intelligente operatiekamers deze technologieën combineren, zodat artsen beter uitgerust zijn om complexe aandoeningen efficiënter te diagnosticeren en te behandelen. “Technologie alleen is niet genoeg. De helft van de wereldbevolking heeft nog steeds geen toegang tot basisgezondheidszorg. Dit herinnert ons eraan dat we ervoor moeten zorgen dat deze innovaties schaalbaar en eerlijk zijn, zodat ze degenen bereiken die ze het hardst nodig hebben”, concludeerde Atul.

Web Summit

De Web Summit wordt jaarlijks in Lissabon gehouden en is een toonaangevend internationaal evenement op het gebied van innovatie. Het trekt verscheidene experts uit de technologie-, gezondheidszorg- en andere sectoren aan. Elk jaar komen meer dan 70.000 deelnemers samen om net als Atul te praten over de dringende noodzaak van technologische transformatie om de druk op gezondheidszorgsystemen wereldwijd het hoofd te bieden.