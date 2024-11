Australisch onderzoek naar Long-Covid risico’s

Een Australische studie, waarbij 7 miljoen medische dossiers zijn onderzocht, heeft meer inzicht gegeven in welke COVID-patiënten uiteindelijk Long COVID ontwikkelen. Doel van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de Long COVID risicogroepen om zo de zorg en behandeling te kunnen verbeteren.

Het Australische instituut voor gezondheid en welzijn heeft ingeschat dat tot 10 procent van de COVID-patiënten Long COVID ontwikkelt. Dit zorgt voor een aanzienlijke belasting voor het zorgstelsel en de economie. Maar het ontbreekt aan kennis over de werkelijke frequentie en factoren die geassocieerd worden met Long COVID. Dat gebrek aan kennis staat op feiten gebaseerde interventies om patiënten te behandelen in de weg.

In Nederland werden de eerste Long COVID onderzoeken al tijdens de pandemie, in 2021, gestart en onlangs opende de deuren van de eerste drie Long COVID behandelcentra in ons land.

Long COVID onderzoek

Onderzoekers van de Macquarie University, onder leiding van professor Andrew Georgiou van het Australian Institute of Health Innovation, wilden daar verandering in brengen door miljoenen patiëntendossiers van huisartsen in Sydney en Melbourne te analyseren. “Verbetering van ons begrip van Long COVID, inclusief wie de diagnose krijgt, is van vitaal belang om de toegang van patiënten tot de juiste zorg, diensten en behandeling te verbeteren,” aldus professor Georgiou.

In Australië is de COVID-pandemie iets anders verlopen dan in veel andere landen. Door de extreme lockdown – het land was twee jaar letterlijk op slot – zijn de meeste COVID-besmettingen pas geteld nadat de vaccinatieprogramma’s gestart waren. Dat waren voornamelijk besmettingen van de (minder heftige) omricon variant van het virus. Dat zou erop kunnen duiden dat Australië minder Long COVID patiënten telt dan in andere landen, zo stellen de onderzoekers. Zekerheid daarover bestaat allerminst. Daarom hebben Georgiou en zijn team het Long COVID onderzoek in gang gezet.

Er is geen algemeen aanvaarde definitie van Long COVID, maar veel voorkomende symptomen zijn kortademigheid, hoesten, pijn op de borst, vermoeidheid, hersenmist, duizeligheid, buikpijn of misselijkheid en zelfs schade aan organen.

Bestaande gezondheidsproblemen

Uit het onderzoek van 7 miljoen medische dossiers bleek dat in Australië patiënten met lange COVID vaker vrouw zijn dan man, of van middelbare leeftijd (40 – 59 jaar), meestal wonend in een hoog sociaaleconomisch gebied of met reeds bestaande gezondheidsproblemen.

Tot de chronische bestaande aandoeningen die vaak aangetroffen worden bij patiënten die Long COVID ontwikkelen behoren met name geestelijke aandoeningen, ademhalingsproblemen zoals astma of emfyseem, kanker of aandoeningen zoals artritis.

De resultaten van het Australische onderzoek zijn onlangs gepubliceerd in het Medical Journal of Australia.