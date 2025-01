Bewegingssensoren in smartwatch kunnen rokers helpen om te stoppen

Het begin van een nieuw jaar betekent voor veel mensen dat ze goede voornemens plannen om gezonder te leven, meer te bewegen en, bijvoorbeeld, te stoppen met roken. Voor dat laatste heb je naast de juiste mindset en sterke wil ook nog de nodige hulpmiddelen tot je beschikking. Onderzoekers van de Universiteit van Bristol hebben gekeken om rokers te helpen met hun voornemen te stoppen door gebruik te maken van een smartwatch met bewegingssensoren en een speciale app.

De onderzoekers ontwikkelden software die de bewegingssensoren van smartwatches gebruikt om de typische handbewegingen van het roken van sigaretten te identificeren en zo te helpen bij het detecteren van een rookstop. Als de app detecteert dat de persoon rookt, geeft de smartwatch een terugvalpreventiebericht af, precies op het moment dat het nodig is, om te helpen bij hun stoppoging.

Haalbaarheidsstudie

De onderzoekers voerden een haalbaarheidsstudie uit onder 18 mensen die wilden stoppen met roken. Deze personen hebben gedurende twee weken een normale Android smartwatch gedragen waarop met de speciale app geïnstalleerd was. Deelnemers meldden dat de smartwatch-interventie hun bewustzijn over roken verhoogde. Dat hielp hen om beter bewust te zijn van enkele van de meer automatische aspecten van rookgedrag zodat ze gingen nadenken over wat ze deden en gemotiveerd werden om te stoppen met roken. Bij twee 12 van de 18 deelnemers bleek de oplossing van de smartwatch en app effectief.

Het is daarmee, zo stellen de onderzoekers, de eerste just-in-time interventie voor het voorkomen van terugval in roken die volledig op een smartwatch draait, dus niet gekoppeld hoeft te worden aan een smartphone. De resultaten van de haalbaarheidsstudie zijn gepubliceerd in JMIR Formative Research.

“Voor mensen die proberen te stoppen, is een eerste terugval een kwetsbaar moment, dat kan leiden tot een volledige terugval in het roken. Mensen houden van smartwatches. Ze houden van het idee dat er een boodschap wordt afgegeven op het moment dat ze roken. Als we dit terugvalmoment kunnen identificeren en precies op dat moment een interventie kunnen aanbieden, hebben we een kans om het succes van de stoppoging te verbeteren”, aldus de onderzoekers. Ze adviseren dan ook om als vervolgstap een effectiviteitstest op langere termijn uit te voeren.

Hulp bij stoppen met roken

Er zijn meer voorbeelden van technologie die rokers kan helpen om te stoppen, waarbij ook al gekeken wordt naar de mogelijkheden voor het gebruik van sensortechnologie in smartwatches. Dit werd eind vorig jaar beschreven in de meest recente ‘Perfect Fit’ publicatie.

Het Perfect Fit consortium bestaat uit een team met zorgverleners vanuit verschillende disciplines plus potentiële eindgebruikers. Bij het ontwikkelen wordt gebruik gemaakt van evidence-based strategieën voor gedragsverandering en innovatieve methoden zoals sensortechnologie (smartwatches). Deze aanpak streeft ernaar de uitdagingen van mHealth-programma’s, zoals een tekort aan evidence-based interventies en onvoldoende personalisatie het hoofd te kunnen bieden. Onderzocht wordt onder andere hoe effectief Perfect Fit is bij het helpen van mensen om te stoppen met roken en tegelijkertijd actiever te worden. Er worden bij dat onderzoek kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden gecombineerd.