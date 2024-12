Meer bewegen en stoppen met roken dankzij chatbotcoach?

Het mobiel gezondheids-programma (mHealth) biedt een virtuele, of chatbotcoach die mensen helpt bij stoppen met roken en bij meer bewegen. In de nieuwe publicatie ‘Perfect Fit’ wordt uitgelegd wat het programma inhoudt en hoe de haalbaarheid en de effectiviteit van het gezondheidsprogramma worden geëvalueerd. De studie wordt uitgevoerd in Nederland met 100 deelnemers om de haalbaarheid en effectiviteit van Perfect Fit te onderzoeken.

Perfect Fit consortium bestaat uit een team met zorgverleners vanuit verschillende disciplines en met de potentiële eindgebruikers. Bij het ontwikkelen is gebruik gemaakt van evidence-based strategieën voor gedragsverandering en innovatieve methoden zoals sensortechnologie (smartwatches). Deze aanpak streeft ernaar de uitdagingen van mHealth-programma’s, zoals een tekort aan evidence-based interventies en onvoldoende personalisatie het hoofd te kunnen bieden.

Gezond gedrag

Gezond gedrag is essentieel voor het voorkomen van chronische ziektes. mHealth-programma’s met virtuele coaches op basis van kunstmatige intelligentie kunnen mensen helpen met een gezonde leefstijl. Dit is een schaalbare en kostenbesparende oplossing. Door de ervaringen en de behoeften van gebruikers te evalueren, willen de onderzoekers bijdragen aan de kennis over hoe langdurige betrokkenheid bij mHealth-programma's tot stand kan worden gebracht.

Verder wordt onderzocht hoe effectief Perfect Fit is bij het helpen van mensen om te stoppen met roken en tegelijkertijd actiever te worden. Er worden bij dat onderzoek kwantitatieve en kwalitatieve analysemethoden gecombineerd. Op die manier kunnen de resultaten in context worden geplaatst zodat beter is te achterhalen hoe de virtuele coaches werken bij mensen. Door succesvolle mHealth-programma’s met virtuele coaches in te zetten, kunnen we de publieke gezondheid bevorderen.

Voor de ontwikkeling van Perfect Fit ontvingen NeLL en het LUMC vijf jaar geleden 2 miljoen euro. Perfect Fit moet mensen ondersteunen om tot een gezonde(re) leefstijl te komen. Doel van het project is het verminderen van het risico op hart- en vaatziekten. Roken en te weinig beweging zijn twee van de belangrijkste veroorzakers van deze aandoeningen.

Zorgverleners ondersteunen

Het Trimbos-instituut heeft twee jaar geleden een nieuwe website en digitaal zorgpad gelanceerd om mensen te helpen die willen stoppen met roken. De site, zorgpadstoppenmetroken.nl, is mede bedoeld om zorgverleners te ondersteunen tijdens alle fasen van de begeleiding van mensen die van het roken af willen komen. Daarvoor zorgt onder meer en aanklikbaar zorgpad met de routes die een persoon die rookt doorloopt.

Speciaal voor jongeren die willen stoppen met roken werd in 2022 de Quiddy-app gelanceerd. Daarbij is gekozen voor een zogenoemde ‘buddy-benadering’. Jongere rokers kunnen via die app samen, anoniem, met een andere roker die van plan is te stoppen elkaar helpen en motiveren. Die app is ontstaan uit het feit dat onderzoek aangaf dat jongeren die willen stoppen met roken vaak de behoefte hebben om dat samen met anderen te doen, maar liefst geen hulp van buitenaf willen.