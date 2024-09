Borging van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg

Vanuit het programma VIPP Babyconnect werkt brancheorganisatie BO Geboortezorg in samenwerking met regionale partnerschappen en andere brancheorganisaties toe naar het borgen van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg in de dagelijkse praktijk. Doel is om te zorgen dat alle zorgverleners in de geboortezorg op elk moment de beschikking hebben over de belangrijkste gegevens van een zwangere vrouw.

Op 5 juni hebben elf organisaties een overeenkomst getekend voor langdurige samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. De ondertekenaars vertegenwoordigen alle betrokkenen in de geboortezorg, te weten de regionale partnerschappen en de landelijke (geboortezorg)partijen die momenteel digitale gegevensuitwisseling invoeren voor de geboortezorg in heel Nederland.



Corina Munts, beleidsadviseur bij Bo Geboortezorg, vertelt: “Het is belangrijk om met elkaar samen te werken in de geboortezorg. We zijn als Bo Geboortezorg dan ook niet voor niets onderdeel van de samenwerking rondom duurzame digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Kraamzorg is eigenlijk het laatste stukje van de geboortezorg. Het is dan ook heel fijn als de kraamverzorgenden de ‘reis’ die de cliënt heeft afgelegd, van de prenatale fase tot en met de bevalling, kan terugzien en daar de zorg op aan kan passen. Hoe mooi is het als dat niet allemaal via papier hoeft, maar dat je deze gegevens gewoon digitaal van elkaar in kunt zien.”

Dataset kraamzorg

De belangrijkste eerste stap die Bo Geboortezorg heeft gezet richting het mogelijk maken van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is het definiëren van een dataset kraamzorg. Hiermee is het Perinatale woordenboek en de bijbehorende dataset voor de geboortezorg compleet gemaakt. Deze zijn essentieel om alle data goed te kunnen registreren en een totaaloverzicht te hebben van de zorg voor moeder en kind.



Op basis van een eerder advies van het RIVM gaat Bo Geboortezorg nu ook aansluiten op de registratie van de andere geboortezorgpartijen. Dat maakt het makkelijker om analyses te doen en biedt de mogelijkheid om rapportages aan te leveren. Uiteindelijk is er dan één registratie van geboortezorggegevens. Munts: “We hebben hier al wat stappen in gezet. Zo is er bijvoorbeeld een pilot geweest om te kijken of alles technisch goed mogelijk is. We hopen de aansluiting op Perined uiterlijk in 2026 gerealiseerd te hebben.”

Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg

Bo Geboortezorg is als brancheorganisatie medehouder van het Duurzaam Informatiestelsel Geboortezorg (DIG) en zit aan tafel bij de strategische en tactische overleggen die door het programmabureau VIPP Babyconnect in dit kader worden gecoördineerd. Doel van het DIG is dat de gegevensuitwisseling blijft aansluiten bij de wensen van de eindgebruikers die de informatie nodig hebben: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties, data-analisten en onderzoekers.



Munts: “De transitie van de kraamzorg zal ook invloed hebben op de ontwikkeling van het DIG. We zijn bijvoorbeeld van plan nieuwe indicatoren te ontwikkelen die meer kunnen zeggen over de kwaliteit van de kraamzorg. Het kan zijn dat we daarvoor andere dingen moeten registreren dan die nu in de dataset zijn opgenomen. Deze moeten straks via het proces van de Innovatie- en beheercyclus geboortezorg aangepast worden.”

Digitaliseren

De kraamzorg wordt steeds digitaler. Veel kraamverzorgenden die in loondienst zijn, hebben een tablet of een smartphone om gegevens te kunnen inzien en te registreren. De ontwikkelingen op dat vlak volgen elkaar in snel tempo op. Momenteel wordt onder andere gekeken hoe digitaal gegevens kunnen worden uitgewisseld met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), die momenteel nog geen onderdeel is van het DIG.



Giulia Baltussen, junior beleidsadviseur bij Bo Geboortezorg: “We hebben twee keer per jaar een Bo college en daarin nemen we onze leden mee in alle ontwikkelingen die gaande zijn. Zo hebben we in mei een Bo college over digitale gegevensuitwisseling georganiseerd. Tijdens dit college kwamen niet alleen de dataset, het DIG en alles daaromheen aan bod, maar werd ook informatie gegeven over informatiebeveiliging en de NIS2 (Network and Information Security Directive 2) die er aankomt. De informatieoverdracht en -uitwisseling tijdens de Bo Colleges is belangrijk, omdat ontwikkelingen zoals de NIS2 en NEN7510 invloed hebben op de bedrijfsvoering van de leden.”