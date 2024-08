Catharina Ziekenhuis helpt bij deelname aan ICUdata

Sinds 2020 worden gegevens van Nederlandse Intensive Cares (IC’s) op grote schaal gedeeld om zo de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Momenteel doen echter nog niet alle IC’s hieraan mee. Het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, dat het elektronisch patiëntendossier HiX gebruikt, gaat andere HiX-ziekenhuizen helpen binnen dit project, zodat iedereen hiervan kan profiteren.

Op IC’s zijn medische gegevens heel belangrijk. Omdat patiënten vaak niet bij bewustzijn zijn en dus niet kunnen praten, worden ze continu gemonitord. Daarbij worden allerlei gegevens gemeten, zodat snel kan worden opgetreden wanneer een patiënt achteruitgaat. Ashley De Bie, intensivist bij het Catharina Ziekenhuis, vertelt: “Door alle technische vooruitgang kunnen we steeds meer en preciezer meten. Maar dat levert zóveel data op dat artsen en verpleegkundigen soms door de bomen het bos niet meer zien.”

Al die gegevens zijn echter wel zeer bruikbaar om op langere termijn de behandeling van patiënten te verbeteren. Nieuwe technologieën en AI kunnen het mogelijk maken om geautomatiseerd naar deze data te kijken en belangrijke trends te herkennen. In de praktijk zouden computers het zorgpersoneel dan nog eerder kunnen waarschuwen en gerichte adviezen kunnen geven om patiënten beter te behandelen.

Data van alle ziekenhuizen delen

Voor een dergelijke oplossing zijn veel gegevens nodig. Hoe meer, hoe beter. Daarom is het volgens De Bie goed als álle ziekenhuizen hun data met elkaar gaan delen. Want hoe groter de dataset, hoe beter de kwaliteit van de adviezen. Gegevens samenvoegen kan echter alleen als elk ziekenhuis de data op dezelfde manier noteert en aanlevert aan ICUdata. Deze non-profit stichting verzamelt en analyseert sinds 2020 data van zoveel mogelijk Nederlandse IC-afdelingen.

Het Catharina Ziekenhuis speelt een grote rol in het organiseren van het aanleveren van data. Nederlandse ziekenhuizen gebruiken verschillende elektronische patiëntendossiers. De Bie: “Wij gebruiken HiX van ChipSoft, de marktleider in Nederland. Dankzij onze uitgebreide ervaring met HiX gaan we nu andere HiX-ziekenhuizen helpen binnen dit project van ICUdata, zodat iedereen hiervan kan profiteren.”

De Bie legt uit dat de data-analisten en de IT’ers van het Catharina Ziekenhuis deze ontwikkeling tien jaar geleden al zagen aankomen en daarop hebben ingezet. En daar plukt het ziekenhuis nu de vruchten van. Niet alleen in de dagelijkse praktijk, maar ook voor het recent gestarte Expertisecentrum AI, het al langer groeiende regionale innovatieve samenwerkingsverband e/MTIC (met onder meer de Technische Universiteit Eindhoven en Philips) en projecten met medische techbedrijven als SmartCare en DeepBreath. De Bie: “Onze data-analisten weten precies hoe onze databibliotheek in elkaar zit, waar alles staat en hoe we dit kunnen vinden binnen het patiëntendossier. Die kennis willen we als publieke organisatie overdragen, zodat alles op een uniforme manier geregistreerd en gedeeld kan worden.”

Van elkaar leren

Het uiteindelijke doel is dat ziekenhuizen kunnen leren van elkaars successen. Wanneer mensen met een bepaald ziektebeeld bij het ene ziekenhuis een aanzienlijk hoger overlevingspercentage hebben dan bij het andere, kan ICUdata inzicht bieden in het waarom. Dit principe wordt nu al toegepast in een voorspellend computermodel dat intensivisten ondersteunt bij het nemen van ontslagbeslissingen.

Inmiddels wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor een bredere Europese samenwerking, iets waar De Bie heel enthousiast over is. Een dergelijke samenwerking over de landsgrenzen heen biedt tenslotte nóg meer mogelijkheden voor het delen van kennis en maakt het tevens mogelijk om zorgstandaarden te verbeteren.