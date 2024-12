Conny Helder treedt toe tot de raad van toezicht Mijzo

Met ingang van 19 december 2024 is Conny Helder als lid raad van toezicht betrokken bij Mijzo. De organisatie richt zich op zorgtransformaties om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Samen met cliënten, hun naasten en de inzet van slimme technologie wordt bekeken hoe de gewenste ondersteuning en zorg kan worden geboden. Mede door de enorme staat van dienst in de (ouderen)zorg is Mijzo erg verheugd op de toetreding van Helder tot de raad van toezicht.

“Mijzo is intern, in de regio en landelijk actief in haar bijdrage aan de transformatie van de ouderenzorg. Dit vraagt lef en uithoudingsvermogen. Met de komst van Conny Helder versterken we ons team dat samen koers houdt, ook onder uitdagende maatschappelijke omstandigheden”, zegt voorzitter van de raad van toezicht, Victor van Dijk, over de benoeming van Helder.

Helder zelf zegt graag een bijdrage te willen leveren aan de gekozen koers van Mijzo. Volgens haar is de houdbaarheid van de zorg voor de meest kwetsbaren steeds minder vanzelfsprekendheid. De krimpende arbeidsmarkt, vergrijzende samenleving en groeiende zorgkloof zetten de betaalbaarheid en de toegankelijkheid van de zorg ernstig onder druk. “Bovendien willen nieuwe generaties zelf regie houden op het leven en zo lang mogelijk zelfstandig blijven”, aldus Helder

Loopbaan

Naast haar ervaring in de ouderenzorg is Helder ook van 2022 tot 2024 minister voor Langdurige Zorg en Sport en in 2024 minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geweest. Eerder was ze als bestuurder werkzaam bij ActiZ. Een branchevereniging die vooral actief is in de ouderenzorg. Ook is ze bestuursvoorzitter van de Stichting Gezondheidscentra Eindhoven en van de ouderenzorgorganisatie tanteLouise in Bergen op Zoom geweest. Na de uitbraak van corona in 2020 richtte Helder samen met andere leiders van Noord-Brabantse zorgorganisaties het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) op. Ook is ze de grondlegger van ‘Anders Werken in de Zorg’ (AWIZ).

De inmiddels landelijke beweging AWIZ door zorgorganisaties mikt op innovaties en meer zelfredzaamheid om zo de zorg voor de groeiende groep ouderen overeind te houden. Het anders organiseren van zorg is niet alleen een reactie op uitdagingen voor zorgsectoren zoals de VVT, het biedt ook nieuwe kansen vanuit perspectieven zoals eigen regie en zelfstandigheid. Daarvan is Annet Boekelman overtuigd. Zij is bestuurder van ouderenzorgorganisatie MijZo en van Anders Werken in de Zorg (AWIZ).

Anders Werken in de Zorg

Inmiddels bundelen twaalf regio's en 137 ouderenorganisaties hun krachten om veelbelovende, nieuwe technologieën gezamenlijk te onderzoeken, te implementeren en op te schalen. In 2023 is officieel de Stichting Anders Werken in de Zorg opgericht. Het doel van de organisatie sluit volgens Boekelman perfect aan op de wens van ouderen, die zo lang mogelijk zelfstandig regie over hun leven willen voeren. “Daarnaast willen ze van betekenis zijn voor anderen. Dit zijn belangrijke elementen die zorgen voor een gevoel van geluk”, aldus Boekelman.