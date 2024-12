COPD-patiënten dragen bij aan onderzoek via hun stem

Uit onderzoek blijkt dat bij COPD-patiënten vroege symptomen van een longaanval gepaard gaan met veranderingen in hun stem. Longartsen van Zuyderland en het MUMC+ willen een database vullen waarmee een algoritme de longziekte kan herkennen via spraakherkenning. Daarom vragen beide ziekenhuizen aan COPD-patiënten in Zuid-Limburg om via hun telefoon met hun stem bij te dragen aan het onderzoek. Via AI en spraakherkenning moet een longaanval duidelijker te herkennen zijn.

Hoe meer patiënten deelnemen, hoe beter de resultaten. Longarts Sami Simons van Maastricht UMC+ doet onderzoek naar een app die aan je stem kan ‘horen’ of je een longaanval hebt. Het idee erachter is dat wie een longaanval op tijd herkent, deze beter onder controle kan houden. Wanneer de zogenaamde ‘Speak-to-COPD’ studie positieve resultaten oplevert, kan de digitale zorg van Zuyderland in de toekomst via spraakherkenning longaanvallen nog beter voorspellen, nog eerder behandelen en ziekenhuisopnames voorkomen.

App downloaden en inspreken

Om mee te doen aan het onderzoek kunnen patiënten een app downloaden en iets inspreken. “We nodigen al onze patiënten uit om hun stem aan te bieden aan de wetenschap’” aldus longartsen Pathman Pasupathy, Boudewijn Maesen en Mark Thijssen. Longarts en onderzoeker in het MUMC+, Sami Simons, ontwikkelt samen met zijn team en met patiënten de app die een COPD-aanval kan voorspellen. In de studie SPEAK probeert hij dat aan te tonen. SPEAK staat voor Speaking up to dEtect lung Attacks.

De onderzoeken van Simons focussen zich op het zoeken naar nieuwe en gerichtere behandelmethoden voor longaanvallen bij mensen met COPD en omvatten zowel laboratoriumgericht onderzoek als mensgebonden studies. Hierbij werkt hij nauw samen met onderzoekers van het onderzoeksinstituut NUTRIM van de Universiteit Maastricht en ook begeleid hij verschillende promovendi.

Biomarkers

Bij het LUMC voert promovendus Atena Mahboubian een onderzoek uit naar de inzet van e-health om longaanvallen bij COPD vroeger te herkennen zodat deze kunnen worden voorkomen. Een jaar geleden ontving het LUMC hiervoor 600.000 euro subsidie van de Europese Commissie (Horizon-EIC Pathfinder). Binnen het project wordt een real-time thuismonitoring oplossing ontwikkeld. Doel is om daarvoor een apparaat te gebruiken dat biomarkers voor een longaanval in ademlucht kan herkennen nog voordat er klachten zijn.

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). In Nederland lijden 800.000 mensen aan de chronische longziekte COPD. In ongeveer 85 procent van de gevallen wordt COPD veroorzaakt door het roken.