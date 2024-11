CT-scanner Treant; Zonnepanelen Nij Smellinghe, en meer

Iedere week ontvangt de redactie van ICT&health een groot aantal persberichten en potentiële nieuwsartikelen. Die zijn niet allemaal geschikt om er een apart, volledig artikel van te maken. Daarom zetten wij een aantal kleinere berichten bij elkaar in dit wekelijks overzicht. De onderwerpen van de berichten kunnen uiteenlopen, maar ze hebben allemaal betrekking op digitale ontwikkelingen in de gezondheidszorg.

In het kort zorgnieuws deze week aandacht voor een nieuwe, snellere CT-scanner bij Treant, de realisatie van meer dan 10.000 zonnepanelen bij Nij Smellinghe en de GGZ-samenwerking tussen Zilveren Kruis en de Mental Care Group. Verder ook aandacht voor twee bestuurlijke veranderingen, bij Máxima MC en het Flevoziekenhuis

Snellere en nauwkeurigere CT-scanner

Bij Treant is deze zomer een nieuwe CT-scanner in gebruik genomen die de helft minder straling nodig heeft. Deze nieuwe scanner is niet alleen sneller en veiliger, maar hij maakt ook veel nauwkeurigere beelden. Zo kunnen, bijvoorbeeld, patiënten met nierkanker met behulp van de nieuwe CT-scanner op een andere manier, Cryo Ablatie, worden behandeld. “Bij een CT-scan worden allemaal losse plakjes gemaakt. De beelden kunnen aan elkaar worden geplakt. Dit geeft ons een 3D-beeld, waardoor we door de patiënt heen kunnen kijken”, vertelt Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB’er) Gert Tempelman.

Door een ruime opening en schuine achterwand voelt het apparaat minder benauwd aan, wat het comfort voor de patiënt ten goede komt. Dit is vooral prettig voor mensen met claustrofobie. Bovendien kunnen sommige patiënten nu achter de scanner zitten in plaats van dat ze op hun buik moeten liggen. “Een belangrijke verbetering voor patiënten met een breuk in hun pols of hand”, aldus Tempelman.

10.000+ zonnepanelen bij Nij Smellinghe

Ziekenhuis Nij Smellinghe heeft de afgelopen zes maanden twee personeelsparkeerplaatsen voorzien van carports met 1.350 zonnepanelen. Daarmee heeft het ziekenhuis nu in totaal meer dan 10.000 zonnepanelen op haar terrein die samen 40 procent van het totale jaarverbruik aan elektriciteit opleveren, ruim 3 miljoen KWh. Daarmee is het Nij Smellinghe in Nederland koploper als het gaat om het opwekken en gebruik van zonne-energie.

De opgewekte zonne-energie wordt direct gebruikt voor de apparatuur in het ziekenhuis, bijvoorbeeld tijdens operaties. Op zonnige dagen draait het volledige ziekenhuis, inclusief apparatuur zoals MRI, CT en PET-CT op zonne-energie.

Samenwerking Zilveren Kruis en Mental Care Group

Mental Care Group en zorgverzekeraar Zilveren Kruis hebben een meerjarige samenwerkingsovereenkomst gesloten voor het leveren van geestelijke gezondheidszorg aan 15.000 verzekerden. Naast afspraken over effectief behandelmanagement is binnen de samenwerking ook de inzet van digitale zorg meegenomen. Doel is om zo capaciteit van zorgprofessionals vrij te spelen om meer patiënten te kunnen behandelen.

“De GGZ staat onder druk en ik ben er trots op dat wij met MCG afspraken hebben kunnen maken met concrete doelstellingen die naadloos aansluiten op de afspraken uit het Integraal Zorg Akkoord om behandelcapaciteit vrij te spelen”, aldus Carlo Besselink, senior manager zorginkoop Midden Zuid bij Zilveren Kruis.

Nieuw RvT-lid Máxima MC

Met ingang van 6 november is dr. Ir. Tim Postema toegetreden tot de raad van toezicht van Máxima MC. Hij brengt een ruime ervaring op het gebied van klinische informatiekunde, gecombineerd met expertise over digitale transformatie en innovatie, met zich mee. Sinds 2022 werkt Tim bij Nictiz als manager Strategie en Advies en als universitair docent bij het Amsterdam UMC/UvA. Daarvoor was hij manager bij het Ministerie van VWS.

Vertrek bestuurder Flevoziekenhuis

Over enkele maanden, eind februari 2025, zal Jeroen van Duren zijn taken als bestuurder van het Flevoiekenhuis neerleggen. Hij heeft besloten zich niet nog een bestuurlijke periode te verbinden aan het Flevoziekenhuis en een functie dichter bij huis te zoeken. Tijdens zijn bestuurlijke periode stond hij onder andere aan de wieg van een nieuwe bestuurlijke en strategische koers. Ook is er een nieuw EPD geïmplementeerd, zijn er plannen beschikbaar voor financieel herstel, herinrichting van de organisatie en ver(nieuw)bouw van de Spoedpost.

“Voor mij is het tijd voor een nieuw hoofdstuk dichter bij huis. Het geeft me een goed gevoel om te hebben mogen bijdragen aan de ontwikkeling van dit mooie en betekenisvolle ziekenhuis waarin betrokken medewerkers dagelijks gedreven en met aandacht zorg verlenen. Ik ben ervan overtuigd dat het Flevoziekenhuis het ingeslagen pad kan blijven volgen en een mooie toekomst tegemoet gaat”, aldus Jeroen.

