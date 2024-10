De CNIO: spin in het zorginnovatieweb

Eind september organiseerden het Erasmus MC en Deloitte de tweede editie van de Chief Nursing Information Officers (CNIO)-dag. Met de toenemende digitalisering van de zorg wordt de rol van de CNIO steeds groter. CNIO’s zorgen ervoor dat nieuwe technologieën hun toepassing vinden op de werkvloer, en weten welke innovaties écht nodig zijn. Zo kunnen onderzoekers en technologieontwikkelaars hun energie steken in de meest impactvolle projecten en wordt het beroep van de verpleegkundige makkelijker en leuker.

Karin Schröder, verpleegkundige en ambassadeur Zorg en Techniek bij het Rotterdamse Erasmus MC, weet als geen ander welke oplossingen er op de werkvloer nodig zijn. Verpleegkundigen krijgen te maken met een veelheid aan technologische uitdagingen.



“Zo is het elektronisch patiëntendossier (EPD) soms nodeloos ingewikkeld, waardoor de verpleegkundige vaker moet doorklikken dan nodig is", vertelt zij in gesprek met ICT&health. "Dat is storend en verhoogt de werkdruk. Door verpleegkundigen meer te betrekken bij de ontwikkeling en inkoop van nieuwe technologieën, kan de werkdruk worden verlaagd terwijl het werkplezier toeneemt.”

Behoefte aan verbinding

Om de verbinding te maken tussen technische ontwikkelingen en de werkvloer, is de afgelopen jaren een nieuwe verpleegkundige functie ingevoerd: de Chief Nursing Information Officer (CNIO). Gijs Stolwijk is IC-verpleegkundige en CNIO van het Erasmus MC. Op dit moment zijn er 50-60 CNIO’s in Nederland, waarvan een deel in ziekenhuizen werkt en een deel in verpleeg- of verzorgingshuizen en de thuiszorg (VVT). De functie komt voort uit een behoefte aan verbinding tussen de werkvloer en de ontwikkelaars van digitale innovaties.



CNIO’s zijn strategisch gepositioneerd binnen zorgorganisaties om mee te denken over innovatie en techniek, stelt Stolwijk. “Voor en door verpleegkundigen.” De TU Eindhoven biedt zelfs al een opleiding aan voor CNIO’s. “CNIO’s moeten vooral affiniteit hebben met technologie en zorg. Daarnaast volg ik de leergang CMIO/CNIO aan de TU Eindhoven. In deze tweejarige opleiding worden artsen (Chief Medical Information Officers, CMIO’s) en verpleegkundigen gezamenlijk bijgeschoold over alles wat te maken heeft met IT en zorg.”

Samenwerking CNIO en CMIO

De werkzaamheden van CMIO’s en CNIO’s vertonen overlap, waardoor ze geregeld samenwerken aan gezamenlijke projecten, stelt Stolwijk: “Wie daarin het voortouw neemt, is afhankelijk van wie de belangrijkste stakeholders zijn in dat project. Door het juiste doel voor ogen te houden, kunnen de juiste mensen worden betrokken.”



Naast een CNIO en CMIO werkt er in het Erasmus MC ook een Chief Science Information Officer (CSIO), die vanuit het onderzoeksdomein de technologiebehoeften coördineert. Samen vormen de CNIO’s, CMIO’s en CSIO’s een brede afspiegeling van de zorg. De CNIO is daarbij de spin in het zorginnovatie-web en zorgt ervoor dat nieuwe ontwikkelingen daadwerkelijk terecht komen in de verpleegkundige praktijk.

