Thebe zet in op langer thuis wonen via Samen Zorg Thuis

De Brabantse (thuis)zorgorganisatie Thebe heeft onlangs een nieuw zorgproduct geïntroduceerd: Samen Zorg Thuis (SZT). Doel ervan is om mensen thuis te voorzien van alle zorg die ze nodig hebben, zodat verhuizen naar een woonzorglocatie niet nodig is. Zo wordt de zorg niet alleen toekomstbestendiger, maar ook mensgerichter.

De meeste mensen blijven het liefst zo lang mogelijk thuis wonen in hun vertrouwde omgeving. En ook voor de toekomstbestendigheid van de zorg is dat goed. Het nieuwe zorgproduct Samen Zorg Thuis sluit hier naadloos op aan. Hierbij levert Thebe zorg in de eigen vertrouwde omgeving, waarbij de dingen die iemand zelf nog kan het uitgangspunt vormen. Samen met cliënten, hun naasten en vrijwilligers geven de zorgprofessionals van Thebe uitvoering aan zorg, ondersteuning en begeleiding die mensen nodig hebben, gericht op zinvol leven.

Langer thuis met zorg op maat

Thebe werkt vanuit de uitgangspunten van zelf, thuis en technologie en zet maximaal in op mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis laten wonen. Het zorgproduct Samen Zorg Thuis vormt een tussenstap tussen wijkverpleging en wonen in een woonzorglocatie (ook wel intramurale zorg genoemd). Het is een andere manier van werken die meer gericht is op de relatie en waarbij de nadruk minder ligt op de zorg.

SZT is een mooi voorbeeld van zorg op maat. Het programma bestaat uit verschillende zorgblokken die naar gelang ze nodig zijn, kunnen worden ingezet. Het gaat dan bijvoorbeeld om verzorging en verpleging, dagactiviteiten en begeleiding, zorg voor een schone leefomgeving, hulp bij maaltijden, 24/7 personenalarmering en aandacht voor mantelzorg. Daarnaast behouden mensen hun vertrouwde huisarts. Zo wordt mensgerichte zorg gecombineerd met verantwoordelijkheid nemen voor de zorg van de toekomst.

Op 19 augustus is de eerste cliënt in Breda overgestapt van wijkverpleging naar Samen Zorg Thuis. Vanaf het najaar worden er verschillende SZT-teams uitgerold over het hele werkgebied van Thebe, te beginnen in West-Brabant.

Zelfstandigheid en zelfredzaamheid trainen

Ook VVT-organisatie tanteLouise helpt mensen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Met het nieuwe zorgconcept VanThuisUit traint de organisatie kwetsbare ouderen in zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het concept komt voort uit een samenwerking tussen tanteLouise, CZ zorgkantoor en Fontys Hogeschool. Het won in 2024 de nationale HR Zorg Award 2024.

Het concept is niet onder één noemer te vangen. Vergelijk het met een recept van een topchef: opgebouwd uit meerdere ingrediënten, die elk afzonderlijk smaak en kleur geven aan het gerecht maar elkaar vooral ook versterken. Binnen VanThuisUit brengt tanteLouise op dezelfde manier initiatieven samen, die zowel bijdragen aan het welzijn van kwetsbare ouderen als aan het verminderen van de zorgbehoefte.