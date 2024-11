Digitale medicatieoverdracht klaar voor volgende testfase

Uit cijfers blijkt dat er ieder jaar in Nederland ongeveer 27.000 mensen worden opgenomen in het ziekenhuis door vermijdbare medicatiefouten. De oorzaak hiervan is een onjuiste medicatieoverdracht. Het kost zorgprofessionals veel tijd en energie om informatie over medicatie op tijd én compleet te krijgen. Het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens moet hierin verandering brengen. Verschillende partijen, waaronder V&VN, werken aan het programma Medicatieoverdracht om te zorgen dat zorgprofessionals altijd beschikken over een actueel medicatieoverzicht.

Dat de medicatieoverdracht beter kan en moet, vindt ook verpleegkundig specialist Janette Tazmi: "We halen informatie over medicatie nu overal vandaan en dan kan het fout gaan. Digitale medicatieoverdracht zou een enorme vooruitgang zijn. We zijn er nu volop mee aan het testen."

Verbazing over medicatiekennis

Tazmi werkt bij een revalidatielocatie van de ouderenzorgorganisatie Laurens in Rotterdam. Ze is verbaasd over hoe weinig mensen soms weten over de medicatie die zij zelf slikken. Voor hun veiligheid is het van belang dat het medicatieoverzicht altijd actueel is en uit de ervaring van Tazmi blijkt dat dat niet het geval.

Tazmi heeft het voorbeeld dat een client van haar laatst kortdurende medicatie kreeg voorgeschreven van de cardioloog. Vervolgens haalde de cliënt dat op bij de ziekenhuisapotheek. Maar dat voorschrift komt dan niet meteen binnen op de revalidatielocatie waar Tazmi werkt. Het voorschrift moet namelijk eerst via de cardioloog naar de huisarts en die moet het dan weer doorsturen naar de persoonlijke apotheek. En vanuit daar komt het pas bij Tazmi terecht. In die tussentijd weet Tazmi niet wat de stand van zaken is rondom de patiënt en kan ze de medicatie niet bijschrijven in het eigen medicatiedossier.

Informatiestandaard

Er zijn sinds 2020 al veel stappen richting betere digitale beschikbaarheid van patiëntgegevens gezet, waaronder de oplevering van een informatiestandaard. In een zogenoemde informatiestandaard staan afspraken over welke gegevens elektronisch worden uitgewisseld tussen verschillende zorgverleners en op wat voor manier. Deze zijn onder andere met verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten verder uitgewerkt, zodat ze aansluiten bij de dagelijkse praktijk.

Ook Tazmi is hierbij betrokken. "Als onderwerpen inhoudelijk worden, denk ik mee met onze projectleider. Zo kreeg ik bijvoorbeeld een vraag over hoe wij hoe wij bij medicatieoverdracht omgaan met omgaan met wisselende doseerschema’s en heb ik praktijkvoorbeelden aangeleverd om te gebruiken tijdens testdagen."

Kickstart Medicatieoverdracht

In 2022 is de Kickstart Medicatieoverdracht begonnen, waar de gemaakte afspraken rondom het voorschrijven zijn getest. Bij zo’n test zitten verschillende zorgprofessionals in één ruimte. Zij krijgen voorbeelden vanuit de praktijk en spelen deze na. Inmiddels zijn de testdagen voor het onderdeel voorschrijven afgerond en de afspraken bijgesteld op basis van de resultaten. Vanaf begin 2025 gaan verschillende organisaties, leveranciers en zorgverleners aan de slag met het testen van de digitale medicatieoverdracht in de praktijk.