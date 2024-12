Direct digitaal inzage in behandelwensen en -grenzen.

Zorgverleners in de Gelderse Vallei kunnen voortaan met toestemming door de patiënt op ieder moment afspraken van patiënten over behandelwensen en -grenzen inzien. Dit is het resultaat van de pilot ‘Proactief gegevens delen in de palliatieve fase’. De proef is gedaan door de Gelderse Vallei samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en regionale zorginstellingen. ‘Proactief gegevens delen’ is een project van IKNL in samenwerking met Stichting CareCodex, Stichting PZNL en ZonMw.

Om een patiënt de juiste zorg op de juiste plek te kunnen geven, moet duidelijk zijn wat voor de betreffende patiënt belangrijk is in het leven. Daarom wordt er veel geïnvesteerd in proactieve zorgplanning (PZP en ook wel Advance Care Planning genoemd). PZP houdt in dat mensen hun wensen, grenzen en keuzes over huidige en toekomstige medische behandelingen en zorg bespreken met naasten en zorgverleners. De zorgverlener vertelt vervolgens wat er binnen die aspecten haalbaar is. Ook worden de mogelijke uitkomsten besproken en worden de gemaakte afspraken over zorg en ondersteuning vastgelegd.

Behandelwensen en -grenzen

Inzicht in de gemaakt afspraken zijn op verschillende momenten en situaties belangrijk. Een patiënt heeft immers vaak met meer zorgverleners contact, zoals met de huisarts, zorgverleners in de acute zorg, in het ziekenhuis en in de thuiszorg. Daarom is het nodig dat de actuele afspraken over behandelwensen en -grenzen op ieder moment en in alle zorgsituaties beschikbaar zijn. Dit kan ongewenste zorg of behandeling voorkomen.

IKNL ontwikkelt in afstemming met Nictiz een landelijke informatiestandaard om de afspraken over behandelwensen, -grenzen en keuzes digitaal inzichtelijk te kunnen maken. Deze standaard is gebaseerd op het ‘Uniform format vastleggen proactieve zorgplanning’, die hoort bij de Richtlijn proactieve zorgplanning. In de pilot in de Gelderse Vallei heeft IKNL met verschillende zorginstellingen en leverancier Phoqus Health een viewer-applicatie ingericht voor zowel het uniform registreren als het inzichtelijk maken van gemaakte afspraken. In deze opstelling is de informatiestandaard PZP voor het eerst in de praktijk geïmplementeerd en getest.

Invoering informatiestandaard

De resultaten van de pilot waren positief en daarom wordt nu ook informatiestandaard verder ingevoerd. Na toestemming van de patiënt kunnen andere zorgverleners in de regio dan altijd de meest recente informatie inzien die patiënt en zorgverleners samen hebben vastgelegd over diens behandelwensen en -grenzen. Regio Gelderse Vallei is de eerste regio in Nederland die volgens de informatiestandaard werkt. In samenwerking met IKNL is onderstaande video gemaakt waarin zorgverleners uit de regio Gelderse Vallei toelichten hoe digitale uitwisseling van behandelwensen en -grenzen in de praktijk bijdraagt aan betere zorg voor patiënten in de palliatieve fase. En er is ook een folder die hier gedownload (pdf) kan worden.

Direct digitaal inzage in behandelwensen en -grenzen.

Vitale Gelderse Vallei

Bovenstaande samenwerking is onderdeel van het grotere project ‘Digitale gegevensuitwisseling voor proactieve zorgplanning in de palliatieve fase’ van Vitale Gelderse Vallei. In dit netwerk werken zorgorganisaties samen aan goede, toegankelijke en betaalbare zorg. Deelnemers zijn: Huisartsen Gelderse Vallei, Ziekenhuis Gelderse Vallei, Santé Partners, Pro Persona, Vilente, Zorggroep Charim, Opella, Norschoten, Zinzia, Icare, RIBW, Iriszorg en Menzis.