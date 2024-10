Effectievere en doelmatigere inzet innovatieve geneesmiddelen

Als het aan de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (VIG) ligt, worden medicijnen doelmatiger en effectiever ingezet. Dat is volgens de sector beter dan dat de Nederlandse patiënt jaren moet wachten op een nieuw geneesmiddel dat in omringende landen al wel beschikbaar is, maar in Nederland nog niet. De VIG stelt dat bij effectievere inzet van medicijnen onder meer kan worden gedacht aan het voorwaardelijke toelaten van een nieuw, door de EMA goedgekeurd medicijn met concrete afspraken over dataverzameling of aanvullende studies in de praktijk.

De afspraken zijn nodig omdat de effecten van een medicijn in klinische studies vóór EMA-registratie niet altijd overeenkomen met de effecten in ‘de echte wereld’, waar de groep patiënten gevarieerder is. Voorwaardelijke toelating zorgt volgens de geneesmiddelensector voor snellere vergoeding, zodat de patiënt niet onnodig lang hoeft te wachten. In onderstaande video licht VIG-voorzitter Mark Kramer de stelling nader toe.

Nieuw systeem

Volgens de innovatieve geneesmiddelensector voldoet het huidige systeem voor beoordeling en vergoeding van nieuwe medicijnen niet meer. Dit systeem is volgens hen gebaseerd op ‘one size fits all’, maar in de praktijk zijn er steeds meer gepersonaliseerde medicijnen, zoals gen- en celtherapieën. Ze werken daarom graag mee aan het optimaliseren van een nieuw systeem, waarvoor de minister van VWS vorig jaar de contouren al schetste en dat nu wordt uitgewerkt door het Zorginstituut.

Sjaak Wijma (scheidend voorzitter van het Zorginstituut) heeft volgens de vereniging onlangs in de Volkskrant terecht aangedrongen op meer doelmatigheid in de zorg. Daarbij is het volgens de sector goed om te kijken naar de zorg als geheel, en niet alleen naar medicijnen. Denk aan overdiagnostiek door lab en radiologie. Of aan het herhalen van onderzoek, omdat de digitalisering niet op orde is.

Onder controle

Verder laat de innovatieve geneesmiddelensector in het persbericht weten dat verspilling in het hele zorgbudget zit. De 5,6 procent van het zorgbudget die netto aan medicijnen wordt uitgeven, is volgens hen niet de oorzaak van overschrijdingen. Na Denemarken geeft in Europa Nederland percentueel het minst uit aan medicijnen op het totale zorgbudget.

Voor de zomer werd ook bekend dat bereidingsapotheek van het Catharina Ziekenhuis en Focus Care gaan samenwerken onder de naam PharmaHelder om ervoor te zorgen dat geneesmiddelen toegankelijk en betaalbaar blijven. Het sterk toenemende geneesmiddelentekort in Nederland stuwt de prijzen omhoog. Door hun krachten te bundelen willen beide partijen dit probleem gaan aanpakken.