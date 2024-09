Enthousiasme over mogelijkheden van AI in de zorg neemt toe

Bestuurders en senior managers in de zorg zijn enthousiast over artificiële intelligentie (AI). Net als vorig jaar blijven ze volop zoeken naar manieren om de technologie te benutten. Dat blijkt uit de Top of Mind for Top Health Systems-enquête van het Center for Connected Medicine (CCM) van het Amerikaanse University of Pittsburgh Medical Center (UPMC).

Elk jaar nodigt het CCM bestuurders, directieleden en andere senior managers in de zorg uit om deel te nemen aan de Top of Mind for Top Health Systems-enquête. Hierin wordt gevraagd welke ontwikkelingen volgens hen het meest interessant zijn, welke oplossingen het sterkst verbeterd zijn en welke problemen in de gezondheidszorg het beste kunnen worden aangepakt met technologie. Deze inzichten vormen een soort barometer voor waar de prioriteiten liggen en welke zorgen er zijn op het gebied van technologie en digitale innovatie.

De enquête is in maart 2024 uitgevoerd in samenwerking met KLAS, een onderzoeksbureau gespecialiseerd in de gezondheidszorg. In totaal namen vertegenwoordigers van 55 Amerikaanse ziekenhuizen en zorgstelsels deel aan de enquête. Ruim 90% van de respondenten waren bestuurders, directieleden en andere senior managers.

Aandacht voor AI

Net als vorig jaar was AI ook dit jaar een hot item. AI werd niet alleen genoemd als de interessantste technologie in de zorg, maar ook als de sterkst verbeterde technologie. Dat onderstreept dat AI niet meer weg te denken is uit het zorglandschap en het potentieel heeft om dat landschap sterk te veranderen.

Zoals inmiddels algemeen bekend kan AI kan onder meer tijdrovende handmatige taken automatiseren, zodat zorgverleners meer tijd overhouden voor hun patiënten. Wel is het volgens Robert Bart, M.D., Chief Medical Information Officer van het UPMC, belangrijk dat de kwaliteit van de zorg er niet onder te lijden heeft en dat de gegevens en privacy van patiënten niet in het gedrang komen.

Generatieve AI

Van de verschillende vormen van artificiële intelligentie werd generatieve AI het vaakst genoemd. Hier verwachten de respondenten het meest van in de komende periode. In Nederland zijn het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg en Waalwijk en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) koplopers op dit gebied. Onder de noemer ‘Kunstmatige intelligentie in het epd vermindert de administratielast’ integreren zij AI in het elektronisch patiëntendossier (epd). De generatieve AI schrijft alvast conceptantwoorden op vragen van patiënten, die zorgverleners vervolgens alleen nog maar hoeven te checken en te versturen.

Patiëntenzorg verbeteren met technologie

Gevraagd naar de grootste uitdagingen in de gezondheidszorg die het beste kunnen worden aangepakt met technologie, werd de patiëntenzorg genoemd. Op dat vlak wordt vol ingezet op onder andere thuismonitoring, keuzehulpen en hulpmiddelen om de continuïteit van zorg te waarborgen.