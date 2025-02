Flinke groei in PGO-gebruik bij langdurige toestemming

Het aantal keren dan mensen in Nederland hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) geraadpleegd hebben, is met name eind 2024 weer flink gestegen. Nadat in de eerste helft van dat jaar de groei van het aantal PGO-gebruikers leek af te vlakken door het beëindigen van de zogenoemde Open House-regeling, kon MedMij uiteindelijk toch nog een flinke groei van het PGO-gebruik over 2024 rapporteren.

In 2024 hebben ruim 571.000 Nederlanders 1.6 miljoen keer een kopie van hun medisch dossier opgehaald in hun persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat betekent ten opzichte van 2023 een stijging van zestien procent. In de laatste maand van 2024 wisselden de PGO-gebruikers met 4.388 zorgaanbieders gegevens uit. Dit is 93 procent van de 4.715 zorgaanbieders die momenteel op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) staan.

Bijna alle huisartsen aangesloten

Op MedMij zijn 83 procent van de medisch-specialistische instellingen, 93 procent van de huisartsen en 49 GGZ-instellingen aangesloten. Inmiddels is het ook mogelijk om de eerste gegevens uit het Rijksvaccinatieprogramma op te halen. Daarnaast kan ook een kopie van een deel van het medisch dossier worden opgevraagd binnen de langdurige en curatieve zorg. De gegevens die het meeste in 2024 werden opgehaald zijn documenten, huisartsgegevens, basisgegevens zorg, afspraken en vaccinatiegegevens. Samen zorgden deze voor 97 procent van het verkeer het afgelopen jaar.

In oktober werd nog bekend gemaakt dat de groei in het gebruik van PGO’s en het aantal nieuwe PGO-gebruikers sinds mei 2024 afgevlakte. Dat bleek uit cijfers van MedMij. Eén reden voor de afvlakking was volgens MedMij de beëindiging van de Open House-regeling voor PGO’s per eind april 2024. Deze regeling hield in dat PGO-leveranciers subsidie kregen voor elke gebruiker van een PGO.

Slagingspercentage

Wanneer een gebruiker eenmaal is ingelogd dan ligt het succespercentage van het aantal berichten dat tussen DVA’s (dienstverlener in het (zorg)aanbiedersdomein) en DVP’s (dienstverlener in het persoonsdomein) wordt uitgewisseld gemiddeld op ongeveer 94 procent. Dat wil zeggen dat 94 procent van de berichten die worden uitgewisseld technisch correct worden verstuurd en worden ontvangen.

Succesvol PGO-gebruik is volgens MedMij afhankelijk van meerdere factoren. Zo ligt er volgens MedMij nog een uitdaging bij het inlogproces bij zorgaanbieders om de data op te halen. Als een gebruiker stopt met handelen tijdens DigiD inloggen of tussentijds de app sluit, wordt er niet succesvol uitgewisseld. Ook komt het voor dat een gebruiker niet bekend is bij de zorgaanbieder of geen toestemming heeft gegeven voor het uitwisselen van zijn of haar gegevens.

In dat geval kan het zijn dat een uitwisseling terecht niet leidt tot het tonen van de gegevens in de PGO. Programma PGO on Air van Patiëntenfederatie Nederland voert jaarlijks een gebruikersonderzoek uit naar de Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en liet zien dat verdere doorontwikkeling op het gebied van gebruiksvriendelijkheid noodzakelijk is.

Verlagen uitvalpercentage

MedMij zet verschillende stappen om het uitvalpercentage verder te verlagen. De eerste stap is vorig jaar gezet met het invoeren van langdurige toestemming. Daarmee is het mogelijk om voor een langere periode toestemming te geven voor het uitwisselen van gegevens. Dit betekent dat een PGO-gebruiker minder vaak hoeft in te loggen. Uit de cijfers blijkt dat er bijna twee keer zoveel succesvolle bevragingen zijn als langdurige toestemming is ingebouwd. Dit geeft aan dat deze functionaliteit flinke winst in het ophaalproces oplevert.

Een volgende stap die volgens MedMij voor verdere verbetering gaat zorgen, is het opzetten van een vertrouwde authenticatiedienst door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met deze vertrouwde authenticatiedienst kunnen PGO-gebruikers met één keer inloggen via DigiD automatisch alle gegevens in hun PGO verzamelen. Het gebruiksgemak neemt toe en de verwachting is dat ook hierdoor het uitvalpercentage omlaaggaat.