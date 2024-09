Franciscus introduceert Hospital Hero-app voor kinderen

Het Franciscus Gasthuis en Vlietland (Rotterdam en Schiedam) introduceert de Hospital Hero-app op de Kinderafdeling, Kinderdagbehandeling en de Kinderpoli’s. Deze app bereidt kinderen op een speelse manier voor op hun ziekenhuisbezoek en medische behandeling. Zo weten kinderen beter wat hen te wachten staat en ervaren ze minder spanning. De introductie van de app in het Franciscus is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Schiedam Vlaardingen.

De Hospital Hero-app is in 2021 uitgebreid getest in het Willem-Alexander KinderZiekenhuis. Sinds 2022 wordt de app ook in andere ziekenhuizen ingezet, waaronder het Erasmus MC Sophia. Franciscus Gasthuis en Vlietland is het eerste ziekenhuis dat de app in de vorm van een proef ook inzet om opgenomen kinderen te begeleiden.



Kinderen die voor een medische behandeling of opname naar het ziekenhuis moeten gaan, kunnen in de app met een zelfgekozen dier alvast verschillende handelingen oefenen. Denk bijvoorbeeld aan meten of wegen. Ook in het ziekenhuis zelf biedt de app de nodige afleiding. Kinderen kunnen met de app bijvoorbeeld op zoek naar virtuele dieren door QR-codes te scannen. De vrolijke beesten zitten verstopt in verschillende ruimtes in de polikliniek.

Volledige zorgreis

Een belangrijk verschil met soortgelijke initiatieven is dat in de Hospital Hero-app de volledige ‘zorgreis’ van het kind voorbijkomt. Het gaat dus niet alleen om de behandeling zelf maar om alle gebeurtenissen voor, tijdens en na de medische behandeling. Door een kind samen met de ouders op een speelse wijze voor te bereiden op die reis, kan een stuk spanning worden weggenomen.



De Hospital Hero-app is bedacht door kinderverpleegkundigen Veronique van Noort en Nicole Donkel en wordt voortdurend verder verbeterd door een team van verpleegkundigen, artsen, psychologen, ontwerpers en programmeurs op basis van feedback van kinderen en ouders. De app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play Store.

Medische apps voor kinderen

Er worden steeds vaker apps ontwikkeld om kinderen voor te lichten over hun medische behandeling. Een voorbeeld daarvan is de StoMakker-app voor kinderen die een stoma krijgen. In de app ‘StoMakker’ wordt informatie vooral aangeboden via educatieve games. Dat is volgens de makers niet alleen de leukste manier om iets te leren voor kinderen, maar eigenlijk ook de beste. Gaming vereist namelijk een interactie waardoor de kennis verankerd raakt in het brein. Zo krijgt het kind spelenderwijs antwoord op allerlei vragen, zoals hoeveel je moet drinken of wat je moet doen als je een lekkage hebt.