Franciscus lanceert virtuele recruitment-tool

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland versterkt zijn recente arbeidsmarktcampagne 'Zet de stap naar Franciscus. Maak de stap naar het echte werk' met een innovatieve virtuele recruitmenttool. Deze interactieve digitale beleving neemt potentiële nieuwe collega's mee op een virtuele reis door het ziekenhuis. Zo ontdekken zij op een inspirerende manier wat Franciscus als werkgever te bieden heeft.

Het Franciscus ziekenhuis telt twee ziekenhuislocaties (Gasthuis in Rotterdam en Vlietland in Schiedam) en drie poliklinische locaties. Het claimt het eerste ziekenhuis in Nederland te zijn die een interactieve virtuele recruitmenttool inzet in de strijd om zorgpersoneel. De zorgsector heeft te kampen met een dubbele uitstroom: personeel dat de zorgsector verlaat omdat men het werk te zwaar vindt en een groeiend aantal medewerkers dat met pensioen gaat. Over tien jaar zou het tekort zorgbreed kunnen oplopen tot 190.000 medewerkers.

Boeien en binden

Alle reden dus voor Franciscus om zich als een aantrekkelijke en innovatieve werkgever neer te zetten. “Met de huidige arbeidsmarktkrapte en de verschillende aan te trekken generaties, willen we voorop blijven lopen”, licht Corporate Recruiter Kristi Teodorascu toe. “Niet alleen helpt de nieuwe recruitmenttool bij het aantrekken van nieuwe collega's, ook voor het binden en boeien van onze huidige collega’s is deze waardevol.”



In een virtuele reis leren potentiële kandidaten Franciscus kennen als werkgever, krijgen zij inzicht in verschillende zorgberoepen maken ze kennis met mogelijke collega’s. Franciscus noemt de interactiviteit van de recruitment-tool ‘uniek’. De gebruiker kan zelf content kiezen. Video’s, weetjes, polls, foto’s, verhalen van echte collega’s en een 360-graden-foto maken er vervolgens een persoonlijke reis van door het ziekenhuis.

Volgens het ziekenhuis is ook het gebruik van augmented reality (AR) een bijzondere aanvulling. Wie met een mobiele telefoon de QR-code scant op een recruitment-poster (zie foto) ziet de host tot leven komen. Overigens is de hele beleving ook zonder augmented reality mogelijk.

Brede inzet digitale technologie

Franciscus zet digitale technologie behalve in zorgprocessen en recruitment ook in voor het beter voorbereiden en opleiden van zorgmedewerkers in een tijd waarin de zorgvraag verandert en patiëntenzorg complexer wordt. Zo opende het ziekenhuis afgelopen juni een Simulatiecentrum waar zorgpersoneel in 14 ruimtes in een veilige omgeving kan trainen en leren om zich aan te passen aan de veranderende zorgbehoefte. Het centrum moet een grote bijdrage gaan leveren aan verdere professionalisering in het opleiden van de zorgprofessionals, het werkplezier en de kwaliteit van zorg voor patiënten, aldus Marlies Jansen-Landheer, lid Raad van Bestuur van het ziekenhuis, tijdens de opening.

Zorgmedewerkers kunnen in het Simulatiecentrum onder meer multidisciplinair oefenen zonder dat de patiëntenzorg in het ziekenhuis belast wordt. Om de simulaties zo realistisch mogelijk te maken, is ook dezelfde apparatuur als op de werkvloer aanwezig. De scenario's worden geoefend met speciale levensechte poppen en hologrampatiënten, die reageren op de handelingen van de professionals. Bij het Franciscus ligt de focus van het Simulatiecentrum naast het trainen van technische vaardigheden ook op de onderlinge communicatie en samenwerking tussen verschillende disciplines in het ziekenhuis. Daarnaast wordt ook aandacht besteedt aan de communicatie met en over patiënten en mantelzorgers.