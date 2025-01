GGZ inGeest transformeert zorg door digitalisering

GGZ inGeest gaat met behulp van digitalisering meer cliënten online helpen en proberen zo de wachtlijsten terug te dringen. Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ hebben het transformatieplan ‘Digitale transformatie’ van GGZ inGeest goedgekeurd. Door deze nieuwe manier van werken, blijft de specialistische ggz toegankelijk in de regio’s. Het transformatieplan bevat twee samenhangende programma’s. In de eerste plaats zorglogistiek: het digitaliseren van zorglogistieke processen. Ten tweede Digitaal Dichtbij: het transformeren naar hybride zorg.

“Digitalisering is geen doel op zich, maar een krachtig middel. Het helpt ons om passende zorg te bieden, de werkdruk te verlichten en bij te dragen aan de ambitie van het Integraal Zorgakkoord (IZA)”, zegt Directeur Strategie & Beleid bij GGZ inGeest, Eric Damoiseaux. Zijn collega, verpleegkundig specialist en senior onderzoeker, Els Dozeman, vult aan dat dankzij de digitale toepassingen cliënten weer zelf grip krijgen op hun klachten. Ze kunnen sneller ondersteuning krijgen en ervaren meer flexibiliteit, bijvoorbeeld door op eigen gekozen momenten feedback te lezen en oefeningen in te sturen.

Volgens Zilveren Kruis kan het transformatieplan van GGZ InGeest bijdragen aan het vrijspelen van behandelcapaciteit zodat er meer patiënten kunnen worden behandeld. Door het onderdeel ‘Digitaal Dichtbij’ wordt het contact tussen cliënt en behandelaar optimaal ondersteund door digitale toepassingen. En indien nodig blijft er ruimte voor fysiek contact.

Vier deelprojecten

In de transformatie wordt er toegewerkt naar één clientomgeving. Cliënten en behandelaren kunne daarin samen beslissingen nemen en behandelcontacten onderhouden. Ook naasten kunnen toegang krijgen tot deze omgeving.

In het digitale zorgportfolio met eHealth-modules en andere digitale interventies kan worden bekeken wat bewezen interventies zijn en hoe deze het beste in het zorgaanbod passen. De transformatie naar hybride behandelen brengt nieuwe mogelijkheden, maar volgens GGZ inGeest ook uitdagingen met zich mee. Verandering tijd kost en vraagt ruimte om nieuwe werkwijzen te proberen, ervan te leren en vervolgens te implementeren. Met trainingen, een digi- toolbox en persoonlijke begeleiding wordt hybride behandelen stap- voor-stap onderdeel gemaakt van de dagelijkse praktijk van zorgverleners bij GGZ inGeest.

Begeleiding en monitoring

Routine Outcome Monitoring (ROM) en andere, kortcyclische digitale metingen en dashboards spelen een belangrijke rol in het verbeteren van de zorg die GGZ inGeest biedt. Ze geven inzicht in de voortgang van cliënten, helpen om samen met hen betere behandelkeuzes te maken en maken het mogelijk om resultaten op team- en organisatieniveau te monitoren.

Ook in de GGzE (anonieme hulp via internet) wordt hard gewerkt om met datascience en kunstmatige intelligentie (AI) zorgprocessen te verbeteren. Data kunnen bijdragen aan efficiëntere zorg, betere behandelingen en meer tijd voor het echte werk: het contact met cliënten. Maar hoe werkt dat precies in de praktijk? En waarom kiest GGzE bewust voor AI? Ilja Bongers, senior wetenschappelijk medewerker binnen GGzE is dagelijks bezig met dit onderwerp en vertelt op de website van GGzE meer hierover.