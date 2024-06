Groeiende inzet van technologie binnen de logopedie

Binnen alle sectoren van gezondheidszorg en welzijn houden mensen zich bezig met digitale transformatie. Er is bijna geen sector te bedenken waar de mogelijkheden van (digitale) technologie geen (aanvullende) mogelijkheden bieden. Willemien Pilkes kan hierover meepraten. Zij is werkzaam als logopedist binnen de gehandicaptenzorg van Triade Vitree en student bij de masteropleiding Advanced Health Informatics Practice (AHIP) van hogeschool Inholland.

Tijdens haar dagelijkse werkzaamheden is Willemien betrokken als logopedist bij verschillende behandelgroepen, vertelt zij in gesprek met ICT&health. De leeftijd van haar cliënten ligt tussen 0 en 18 jaar, maar het ontwikkelingsniveau ligt tussen 0 en 3 jaar ongeveer, omdat de meeste van haar cliënten een verstandelijke beperking hebben.



Willemien vertelt dat ze al tijdens haar studie logopedie geïnteresseerd was in het maken en beheren van websites, en dat ze het altijd leuk heeft gevonden om technische skills te ontwikkelen. Haar passie ligt bij het combineren van logopedie met meer ICT-technisch gerelateerde zaken. “Mijn doel is om grotere groepen cliënten te helpen door middel van het bedenken van nieuwe dingen, of applicaties in te zetten en zorgprocessen te verbeteren.”

Meer inzicht

Zij probeert heel goed te kijken wat de kinderen zouden willen, wat zij zouden gebruiken, naast wat hun omgeving wil. Op dit moment is zij voor haar opleiding bezig met het onderwerp ‘Ontwerpen van eHealth’. “Een aantal van mijn vriendinnen hebben inmiddels kinderen en dan vraag ik aan hen bijvoorbeeld waar hun kinderen naar kijken, wat zij kunnen, en welke applicaties zij misschien al kunnen gebruiken. Wat kan een kind van 2 of 3 al? Want dat is mijn doelgroep qua ontwikkelingsniveau.”



Willemien stelt blij te zijn met de mogelijkheden die spraak- en oogbesturingscomputers bieden. Hiermee kunnen kinderen die een verstoorde communicatie hebben, of geheel niet kunnen communiceren op de ‘gewone’ wijze, toch iets kenbaar maken van wat ze willen."

Tante Dees

Net als binnen andere sectoren van de gezondheidszorg kampt ook de logopedie met personeelstekorten en zijn er lange wachtlijsten. Hierdoor lopen kinderen achterstanden op in de spraak-taalontwikkeling en kunnen zij gedragsproblemen ontwikkelen. Vanuit de behandelgroep van Willemien kwam de vraag of ze niet iets konden betekenen voor de kinderen (en hun ouders) op de wachtlijst. Dat ‘iets’ moest geschikt zijn voor ‘thuis’, zonder dat de behandelingen al gestart konden worden.



Hieruit werd het YouTube-kanaal ‘Tante Dees’ geboren, met als doel alvast te starten met het verbeteren van taalbegrip en de inzet van Nederlands ondersteund met gebaren. Hiervoor worden onder andere liedjes ingezet. Willemien verzorgt de techniek en collega Desirée staat (of zit) voor de camera. De afleveringen worden ook gedeeld via het bijbehorende Instagram-account ‘info.tantedees’. Door het gebruik van YouTube willen ze niet alleen hun eigen doelgroep helpen, maar de toegang geven aan alle kinderen die de beschikking tot YouTube hebben.

Verbeteren taalbegrip

In haar opdracht voor ‘Ontwerpen eHealth’ kijkt Willemien naar de mogelijkheden om een app te ontwikkelen bij de filmpjes van Tante Dees. In deze app zouden dan de filmpjes zichtbaar zijn, maar worden er ook kleine opdrachtjes of spelletjes aan toegevoegd waarmee het taalbegrip kan worden verbeterd en de vorderingen zichtbaar kunnen worden.

