Hybride zorg verder ingevoerd in Tjongerschans

Het Friese ziekenhuis Tjongerschans wil door middel van hybride zorg alle polipatiënten nog beter begeleiden en informeren binnen hun zorgbehandeling. Dit gebeurt via de landelijke communicatiedienst BeterDichtbij en met het voorlichtingsplatform Indiveo. Het ziekenhuis wil met deze digitale diensten de bereikbaarheid voor patiënten verbeteren. Op basis van geplande afspraken worden nu de automatische BeterDichtbij berichten en video’s van Indiveo op precies het juiste moment naar patiënten verstuurd.

“De keuze voor BeterDichtbij samen met Indiveo, was voor ons een logische. BeterDichtbij heeft veel ervaring met digitale communicatie in de zorg en is natuurlijk een initiatief vanuit de sector zelf. En Indiveo is specialist in het maken van begrijpelijke informatie in beeld en video, zodat we onze informatie nog beter kunnen overbrengen,” aldus projectleider ICT van het ziekenhuis, Janneke Hofstede-Brink.

Gemak voor patiënt en zorgverlener

Door de inzet van de digitale diensten kan de communicatie goed op elkaar worden afgestemd, precies bij wat een patiënt op dat moment nodig heeft. Volgens het ziekenhuis wordt de zorg daarvan beter. Door gebruik te maken van de koppeling tussen BeterDichtbij en Zorgplatform van ChipSoft, kan het ziekenhuis ook de digitale communicatie optimaal integreren in het werkproces van de zorgverleners.

Medeoprichter en directeur van Indiveo ziet hoe patiënten dagelijks profiteren van makkelijke communicatie in combinatie met begrijpelijke informatie. Dat geeft hun rust, vertrouwen en eigenaarschap. Volgens hem zijn dat de basisvoorwaarden voor het leveren van hybride zorg. Hij zegt dat als je patiënten meer op afstand gaat ‘behandelen’, je ook goede tools aan hen moet meegeven om verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren. Sander Bijl, operationeel directeur en medeoprichter van BeterDichtbij beaamt dat en voegt tot dat deze manier van werken tijd bespaart van zorgverleners. De zorg wordt beter afgestemd op dat wat nodig is.

BeterDichtbij en Indiveo

Voor de inwoners van Friesland zijn BeterDichtbij en Indiveo niet onbekend. Het Antonius ziekenhuis in Sneek en Nij Smellinghe in Drachten gebruiken de diensten al langere tijd. Afgelopen zomer werd de samenwerking tussen communicatie-app BeterDichtbij en EPD-leverancier ChipSoft aangekondigd om de communicatie tussen artsen en patiënten te verbeteren. Door het samenbrengen van functionaliteiten kan een behandelaar volgens de betrokken aanbieders voortaan een groep patiënten direct vanuit het HiX-EPD van ChipSoft aanmelden om BeterDichtbij te kunnen gebruiken. Eerder dit jaar kondigde BeterDichtbij al een vergelijkbaar initiatief aan met zorgplatform Patient Journey App (PJA).