Innovatie en zorgverbetering door meervoudig gebruik gezondheidsdata

Stel je voor: een patiënt profiteert van zijn eigen medische gegevens, gecombineerd met inzichten uit duizenden andere gevallen. Een zorgverlener kan op basis van de nieuwste inzichten de best mogelijke zorg bieden, en kan in samenspraak met de patiënt tot de meest optimale behandeloptie komen. Innovaties zoals AI helpen daarbij om data gestructureerd op te slaan, en behandelsuccessen te voorspellen door hergebruik van persoonlijke en medische gegevens.

Dit is de toekomst van zorg, waarin gestandaardiseerde gezondheidsdata zorgen voor betere, efficiëntere en persoonlijkere zorg, zo stelt Nictiz in een bijdrage in ICT&health 5. Door standaardisatie kunnen deze gegevens niet alleen voor directe zorg optimaal worden benut, maar ook voor secundaire toepassingen zoals kwaliteitsverbetering, wetenschappelijk onderzoek en beleidsvorming.

Diverse doelen

Wat is meervoudig gebruik? Marije van Melle van Nictiz schetst het als vormen van hergebruik van gezondheidsgegevens die plaatsvinden nadat de zorgverlener de data primair heeft vastgelegd. Dit hergebruik kan verschillende doelen dienen: voor gebruik in de primaire zorg, bij preventie en voor secundaire doeleinden zoals onderzoek, innovatie, beleid en kwaliteitsverbetering van de zorg, en ook in de spreekkamer bij besluitvorming.

“Het omvat dus meer dan alleen het administratieve aspect: het kan ook gericht zijn op directe patiëntgerichte zorg, waarbij specifieke gegevens over de patiënt worden ingezet om het zorgproces te ondersteunen.”



Meervoudig gebruik kan de zorg en de gezondheid van mensen ten goede komen. Met betere beschikbaarheid en toegang tot data kunnen onderzoekers nieuwe inzichten ontwikkelen die kunnen leiden tot verbeterde behandelingen en preventieve strategieën. Daarnaast stelt het beleidsmakers in staat om gezondheidstrends te identificeren, wat zorgt voor beter geïnformeerd zorgbeleid.



Meervoudig gebruik van data draagt ook bij aan de mogelijkheid voor patiënten om samen met hun zorgverleners beter geïnformeerde beslissingen te nemen over hun behandeltraject. Door toegang tot relevante data kunnen patiënten en zorgverleners samen opties evalueren en een behandelplan opstellen dat beter aansluit bij de persoonlijke behoeften en voorkeuren van de patiënt.

Bevorderen meervoudig gebruik

Nictiz werkt samen met Health-RI op zowel internationaal als nationaal niveau om meervoudig gebruik van gegevens te bevorderen. Het doel van Health-RI is betere gezondheid van burgers en patiënten, stelt Chantal Steegers, Lead Public Policy, Affairs & Communication bij de organisatie. Dit door hergebruik van gezondheidsdata met een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur voor onderzoek, beleid en innovatie. “Daarbij kijken we naar data uit medische bronnen én informatie uit andere domeinen en sectoren. We willen beter hergebruik van data mogelijk maken door een geïntegreerde gezondheidsdata-infrastructuur te realiseren.”



Die infrastructuur stelt onderzoekers in staat data te vinden, aan te vragen en daarna te verkrijgen, vervolgt Steegers. “Het is belangrijk dat deze infrastructuur aansluit op de infrastructuur van het primaire zorgproces en dat gegevens uit meerdere domeinen beschikbaar zijn en gecombineerd kunnen worden om een volledig beeld te krijgen.” Het uiteindelijke doel is een lerend gezondheidssysteem, waarbij kennis die wordt opgedaan door onderzoek, beleid en innovatie terugvloeit naar de dagelijkse gezondheidszorg.

Lees meer over de rol van Nictiz en Health-RI bij meervoudig gebruik van zorgdata in ICT&health 5, die op 25 oktober verschijnt.