Innovaties die ertoe doen: slim werken, meer patiëntenzorg

Ik ben opgeleid als arts en vond het een prachtig vak. Tegelijkertijd vond ik het ook frustrerend dat ik zo weinig tijd had voor de patiënten zelf. Een dag op zaal betekende dat ik voornamelijk in een kamertje zat om statussen bij te werken (of op zoek was naar ontbrekende documenten). Ik vulde duizenden formulieren in voor van alles en nog wat, lang voordat het elektronische patiëntendossier (EPD) werd geïntroduceerd. Die administratieve lasten stonden mijn wens in de weg om elke individuele patiënt de tijd en aandacht te geven die hij of zij verdiende. Administratieve lasten vormen tot op de dag van vandaag nog steeds een groot probleem.

Hoe fijn zou het zijn als we die indirecte lasten kunnen verlichten en daarmee zorgverleners meer tijd voor de zorg voor hun patiënten kunnen geven? Ik weet: dat klinkt vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Maar er zijn oplossingen binnen handbereik die tussen zorgaanbod en vraag dichter bij elkaar brengt. Dit idee vormt de kern van diverse projecten die wij als VGZ ondersteunen en waarvan ik geloof dat ze reële impact kunnen maken en helpen om de zorg toekomstbestendig maken. Want door slimmer te werken en personeel te ontlasten, blijft er meer tijd over voor de zorg voor patiënten. Ik deel graag enkele projecten waar we samen met zorgaanbieders aan werken.

Spraakgestuurd rapporteren

Een project dat vaker in het nieuws is geweest maar nog steeds relevant is, is spraakgestuurd rapporteren in de wijkverpleging, zoals bij Buurtzorg. Verpleegkundigen en verzorgenden besteden tot wel zes uur per week aan het handmatig vastleggen van patiëntgegevens—tijd die ze liever zouden besteden aan directe zorg. Met spraakgestuurde rapportagetools kunnen zij deze informatie nu direct inspreken in het elektronische patiëntendossier.

Dit bespaart gemiddeld vier minuten per patiënt. Op nationaal niveau zou dit gebruik 477 FTE’s aan directe zorgtijd kunnen opleveren. Bovendien verbetert het de zorgkwaliteit én het werkplezier doordat rapporteren sneller gaat, vaker in het bijzijn van de patiënt gebeurt en accurate informatie real-time beschikbaar is. Op andere plekken in de zorg zien we ook dat spraakgestuurd rapporteren kansen heeft en onderzocht wordt.

Van een andere orde is Robin, de transportrobot van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Voorheen moesten verpleegkundigen regelmatig van en naar het laboratorium lopen om materiaal te vervoeren; nu neemt Robin deze taak over. Dit lijkt op het eerste gezicht een kleine besparing—zo’n halve FTE minder verpleegkundigentijd aan transport per afdeling—maar de impact op de werkdruk is groot. Door deze lasten over te nemen, kunnen verpleegkundigen hun volledige aandacht richten op de directe patiëntenzorg.

Andere diensten en thuismonitoring

Daarnaast hebben we het project ‘Van routes naar diensten’ samen met Sensire. Hierbij wordt de structuur van de wijkverpleging aangepast door werktijden op te delen in de diensten van 6-8 uur (ipv 4 uur). Door een betere spreiding van diensten over de gehele dag, wordt tevens meer capaciteit gecreëerd voor meer cliënten. Cliënten weten hierdoor beter waar ze op kunnen rekenen, en professionals hebben meer regie op de werkdag en minder druk om van handeling naar handeling te gaan. Hierdoor ontstaat ruimte voor het goede gesprek. Ook kan een medewerker verdeeld over minder dagen meer uur werken, wat leidt tot een betere werk-prive balans. Laura Verstege | Wijkverpleegkundige bij Sensire: “Met de inzet van diensten, geven we collega’s in de wijk meer stabiliteit en wordt de wijkverpleging aantrekkelijker om in te werken.”

Een ander inspirerend initiatief is thuismonitoring. In verschillende ziekenhuizen wordt hier al mee gewerkt. En nu wordt ook in een pilot bij huisartsen de eerste stappen gezet om patiënten met chronische ziekten op afstand te monitoren.

Bij afwijkende meetresultaten krijgt de huisarts een melding, waarna er wordt bepaald of en welke opvolging nodig is. Het is prettig voor de patiënt dat deze niet iedere keer naar de praktijk moet komen en de verwachting is dat dit initiatief ook helpt om de druk op de huisarts te verlichten. Zo ontstaat er meer tijd voor patiënten die echt directe zorg nodig hebben.

Meer tijd en werkplezier

Kortom, er zijn al talloze goede voorbeelden die laten zien hoe slimme innovaties zorgverleners meer tijd en werkplezier kunnen bieden. En elke dag komen er nieuwe voorbeelden bij. Als zorgverzekeraar verzinnen wij deze innovaties niet zelf. Innovaties die worden bedacht en ontwikkeld door innovatieve en creatieve zorgverleners door heel Nederland. Wij helpen graag om deze initiatieven zichtbaar te maken en te delen met andere zorgaanbieders die ook aan de slag willen.

We kunnen bijvoorbeeld inzichtelijk maken waar je aan moet denken bij het implementeren van een innovatie. Bij ziekenhuisrobot Robin was het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken over praktische zaken. Denk aan wie de robot kan oproepen, wie het materiaal uit de robot haalt, waar de robot stopt, hoe de robot correct gepositioneerd wordt in de lift en hoe hij de liftdeuren opent. Deze afspraken zorgen ervoor dat de implementatie soepel verloopt en het werk van zorgverleners daadwerkelijk verlicht.

Laten we profiteren van voorbeelden die er al liggen: iets wat goed werkt in Limburg, kan ook werken in Noord-Holland. Dan komt die transformatie in de zorg, en de focus op de patiënt nog sneller op gang.

Wil jij aan de slag met innovatie?

Er zijn voldoende inspirerende voorbeelden van hoe innovaties ons kunnen helpen meer tijd voor de patiënt te creëren. Zo kunnen we de focus leggen op wat écht belangrijk is: goede zorg voor de patiënt.

Laten we samen werken aan een toekomst met minder administratie en meer patiëntenzorg. Welke oplossingen zouden in jouw werk het verschil kunnen maken? Deel je ervaringen!