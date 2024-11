Innovatieve sensortechnologie voor vroege opsporing longziekten

Zuid-Koreaanse onderzoekers van ETRI (Electronics and Telecoms Research Institute) hebben een nieuwe technologie ontwikkeld die longziekten zoals COPD), longfibrose, astma en dergelijke kan diagnosticeren door gebruik te maken van multi-sensortechnologie om de ademhaling te analyseren. De onderzoekers verwachten dat deze ontdekking een belangrijke bijdrage kan leveren voor de snelle behandeling van longziekten die normaal gesproken moeilijk te diagnosticeren zijn, voordat deze verergeren.

De nieuw ontwikkelde technologie kan gelijktijdig verschillende long gerelateerde informatie analyseren en weergeven in verschillende vormen en/of afbeeldingen. Deze nieuwe technologie stelt de patiënt in staat de conditie van longen controleren en diagnosticeren zonder tussenkomst van een arts of verpleegkundige, zo stellen de onderzoekers.

Multi-sensorisch meetapparaat

Het onderzoeksteam van ETRI integreerde hiervoor apparaten die normaliter afzonderlijk worden gebruikt voor het diagnosticeren van longaandoeningen in één multisensor meetapparaat. De apparaten die geïntegreerd werden, zijn het bestaande FeNO-meetapparaat, een spirometer en stethoscoop.

Het nieuwe apparaat is in staat om gelijktijdig verschillende soorten long gerelateerde gegevens te verzamelen. Met behulp van AI-technologie worden deze gegevens vervolgens gekoppeld met multi-sensorische meetgegevens voor het maken van een gedetailleerde analyse. Zo kunnen verschillende long gerelateerde ziekten vroegtijdig gediagnosticeerd worden.

Snellere diagnose

In het verleden waren er verschillende tests en ingewikkelde processen nodig om een nauwkeurige diagnose te stellen. Dit kost veel tijd voor zowel artsen als de patiënt. Bovendien was er vanwege deze ingewikkelde processen ook veel hulp en begeleiding nodig van medische experts en personeel.

Als gevolg hiervan worden long gerelateerde ziekten vaak te laat gediagnosticeerd. Beschadigde longen zijn echter vaak moeilijk te behandelen en het is al een bekend feit dat volledig herstel van een beschadigde long bijna onmogelijk is.

Met het nieuwe apparaat van ETRI voor het screenen van longaandoeningen kunnen patiënten een snelle, nauwkeurige analyse krijgen van hun huidige longconditie, zodat ze naar het ziekenhuis kunnen gaan als er een probleem is, zodat ze op tijd de juiste behandeling krijgen.

Vier technologieën

Volgens ETRI zijn dit de belangrijkste technologieën waarmee rekening is gehouden bij de ontwikkeling van dit apparaat:

Detectie en analyse van uitgeademde gassen

Diagnose via auscultatie en detectie van longgeluiden

Zelfdiagnose van longaandoeningen via mobiele contenttechnologie

Multi-sensorische screeningtechnologie voor longaandoeningen.

Uitgeademde lucht analyseren

Het onderzoeksteam heeft ook, naar eigen zeggen, 's werelds eerste alveolaire adembemonsteringstechnologie ontwikkeld waarmee uitgeademde ademgassen uit de longen kunnen worden gehaald, samen met een ultra gevoelige stikstofmonoxide (NO) detectietechnologie met een minimale detectielimiet van 5 ppm. Hiermee hebben ze een technologie ontwikkeld waarmee de kleinste verschillen in de uitgeademde lucht, die vaak optreden tijdens de vroege stadia van longaandoeningen, kunnen worden gedetecteerd.

Daarnaast hebben ze een technologie ontwikkeld voor het meten van de longcapaciteit die de verwachte maximale hoeveelheid ademvolume variabel regelt op basis van de fysieke kenmerken van de proefpersoon, waardoor een nauwkeurige screening mogelijk wordt via een gedetailleerde analyse door de ademhalingskenmerken en longfunctie van elke patiënt aan elkaar te koppelen.

Het zal nog een tijd duren voordat deze technologie beschikbaar komt. De onderzoekers verwachten dat het apparaat binnen drie jaar gecommercialiseerd kan worden. Ze willen de technologie openbaar maken voor de ontwikkeling van prototypes en klinische tests die nodig zijn voordat een dergelijk medisch hulpmiddel kan worden goedgekeurd voor gebruik in de praktijk. Doel is om de apparaten vervolgens beschikbaar te maken voor de zorg maar ook in verpleeghuizen, bejaardencentra en openbare ruimtes.