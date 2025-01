Positieve beoordeling IZA transformatieplan Radboudumc

Zorgverzekeraars CZ en Coöperatie VGZ hebben het Radboudumc een positieve beoordeling gegeven voor de snelle toets van het IZA transformatieplan van het universitair ziekenhuis. Met het plan wil het Radboudumc vol inzetten op preventie en betere zorg voor kwetsbare patiënten.

Een derde (33%) van de patiënten in het Radboudumc is kwetsbaar en bijna de helft van alle verpleegdagen wordt aan deze groep patiënten besteed. Aan de hand van eerder uitgevoerde pilots is gebleken dat het bieden van betere zorg-op-maat aan deze patiënten tot andere keuzes leidt, waardoor in veel gevallen ook minder zorg nodig is.

Transformatie zorgaanpak

Met het transformatieplan, dat is ontwikkeld naast transformatieplannen die in samenwerking met regionale partners zijn opgesteld, wil het Radboudumc de aanpakken die uit de eerdere pilots succesvol gebleken zijn, breder gaan inzetten. Dit betreft onder andere:

Proactieve zorgplanning

Tijdige inzet van ondersteunende en palliatieve zorg

Multidisciplinaire consultatieteams

Expertisecentrum voor kwetsbare patiënten

Hiermee kan het ziekenhuis zowel betere zorg voor de patiënt bieden en capaciteit vrijmaken die dan weer ingezet kan worden voor de groeiende academische zorgvraag.

“We zijn in het Radboudumc zeer gemotiveerd om uitvoering te geven aan het IZA. Daarmee gaan we ook onverminderd door. Het staat los van het recente besluit om de gesprekken over een aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord voor de jaren 2027 en 2028 op te schorten vanwege de aangekondigde bezuinigingen”, aldus Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur.

Versterken gezondheid

Daarnaast richt het transformatieplan zich op het versterken van de gezondheid van alle patiënten. Bijvoorbeeld met programma's als Fit4Surgery, waarbij patiënten zich voorbereiden op een operatie. Een ander initiatief op dit gebied is het Leefstijlzorgloket waar patiënten terechtkunnen voor advies over een gezondere leefstijl. De ambitie is om elke patiënt zich zo gezond mogelijk te laten voelen.

De komende tijd gaat het Radboudumc de snelle toets verder uitwerken tot een gedetailleerd transformatieplan. Na goedkeuring van de zorgverzekeraars op het plan worden IZA-transformatiemiddelen toegekend zodra doelstellingen zijn behaald. Parallel hieraan blijft het Radboudumc met partners in de regio werken aan gezamenlijke transformatieplannen om de zorg in de hele keten toekomstbestendig te maken.

“Met de goedkeuring van de snelle toets is een belangrijke stap gezet. Het Radboudumc gaat volop verder aan de slag om de doorontwikkeling te maken van snelle toets naar transformatieplan. Zowel VGZ als CZ zijn benieuwd naar de verdere uitwerking en ondersteunen de beweging die het Radboudumc in wil zetten”, vertelt Ronald Ruijters, regiomanager bij VGZ.

De afgelopen periode hebben CZ, VGZ en andere zorgverzekeraars meerdere transformatieplannen goedgekeurd. Recentelijk ontving het transformatieplan ‘Regioprogramma Noord- en Midden-Limburg Oost van beide verzekeraars het fiat voor de verdere uitrol ervan. In september werd het transformatieplan van ziekenhuis Rivierenland om ook in de (nabije) toekomst de best mogelijke medisch specialistische zorg te blijven leveren, deze zorg voor iedereen toegankelijk te houden en om de gezondheid in regio te bevorderen, al goedgekeurd.