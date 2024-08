Lessons learned: Vier belangrijke thema’s op het HIMSS-congres

De HIMSS (Health Information Management and Systems Society) is belangrijk voor de Nederlandse zorg. Natuurlijk om te achterhalen wat de ontwikkelingen zijn in andere Europese landen. Maar ook om te kijken hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot die in de VS. Je ziet dat daar IT-ontwikkelingen in de gezondheidszorg worden samengebracht. Dat levert schaal op. In Europa is meer versnippering. Dat zie je terug in het aantal bezoekers en stands van leveranciers. Waar in de VS zo’n 40.000 mensen de HIMSS bezoeken, waren er in Rome zo’n 1.200. En van de 6.000 stands in de VS zie je er hier 30 tot 40 terug.

Inhoudelijk was het zeker een interessant congres. In de presentaties zag ik vier thema’s steeds terugkeren. Dat zijn AI, toegang tot de gezondheidszorg, Cybersecurity, EHDS (European Health Data Space).

AI (Artificial Intelligence)

Er wordt veel over AI gesproken. Wij organiseerden er ook een congres over over. Je merkt dat er nog veel uitgelegd moet worden. Het gaat veel over de algemene toepassing van ChatGPT. Maar hoe zorg je er ervoor dat dat op een goede en bewuste wijze wordt ingericht in het zorgproces? Zodat het ook reproduceerbaar en aantoonbaar veilig is? Ook transparantie is belangrijk. Het moet duidelijk zijn op basis van welke regels het algoritme werkt. Een mooi voorbeeld is de Copilot AI- toepassing die bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) draait. Daar worden patiëntenberichten samengevat met behulp van een algoritme. Het ETZ ontvangt wekelijks zo’n 1.750 patiëntberichten. Wordt zo’n bericht met een AI-oplossing 1 minuut sneller gemaakt, dan scheelt dat artsen zo’n 120 uur per maand.

Toegang tot gezondheidszorg

De WHO (Wereldgezondsheidorganisatie) gebruikt technologie om gezondheidsgelijkheid en gezondheidstoegang voor kwetsbare mensen te bevorderen. Dat is bijvoorbeeld belangrijk voor mensen in conflictgebieden. Mensgerichte digitale gezondheidsoplossingen helpen daar om zorgcontinuïteit te bieden.

Ook kan technologie helpen bij het aanpakken van geestelijke gezondheidskwesties zoals PTSS en andere mentale gezondheidsproblemen. Wel is er wereldwijde bezorgdheid over de toegankelijkheid van mensgerichte technologische oplossingen om gezondheidszorg toegankelijker en rechtvaardiger te maken.

Cybersecurity

In de VS is veel meer aandacht voor cyberaanvallen dan in Europa. Ik zag een presentatie van de voorzitter van de National Hospital Association uit de VS. Hij presenteerde een case samen met FBI vertegenwoordigers van die werkzaam zijn vanuit de Amerikaanse ambassade in Rome. Zij informeren Europol en de EU over cyber-bedreigingen vanuit China en Rusland. De bewustwording in Europa lijkt minder aanwezig. Het is voor ons belangrijk dat we structuren opzetten waarmee we voorbereid zijn op cyberaanvallen.

Het bewustzijn moet worden verhoogd om een oplossing te vinden via samenwerking tussen publieke en private sectoren. Daarvoor hebben we de juiste governance, middelen, educatie en training nodig. Cyberaanvallen op de gezondheidszorg zijn een wereldwijd probleem. Ze vereisen een gezamenlijke aanpak om risico's te beperken en oplossingen te implementeren.

European Health Data Space

EHDS verkondigt een toestemmingsvoorziening met opt-out. De dataspace moet veilig, toegankelijk en betrouwbaar zijn, met sterke infrastructuren. Je ziet dat landen als Finland, Ierland, Portugal en Catalonië in Spanje daar veel verder mee zijn. Ze hebben stappen gezet om op een goede en zorgvuldige manier gegevens te delen tussen zorgverleners. Maar ook met interactie van de burger en de patiënt.

Om die versnelling ook op Europees niveau te bereiken hebben we een gemeenschappelijke EU-strategie nodig. Daarin moeten samenwerking, gedeelde waarden, wettelijke kaders en benodigde vaardigheden centraal staan. Landen moeten regie nemen en bepalen hoe je effectief healthcare IT implementeert. De eindgebruiker moet daarin centraal staan. Je boekt alleen succes als de zorgverlener en patiënt baat hebben bij een implementatie.