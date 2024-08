LUMC en GHZ testen succesvol de TA Notified Pull

Uit een test die het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met hun leveranciers Nexus en Chipsoft hebben gedaan, blijkt dat de zorginfrastructuren kunnen worden gekoppeld. Met de Technische Afspraak Notified Pull (TA NP) hebben de ziekenhuizen elkaar een verwijzing gestuurd en konden ze in hun eigen EPD de Basisgegevensset Zorg en een verwijsbrief ophalen en verwerken. De opschaling van gegevensuitwisseling en databeschikbaarheid is hierdoor mogelijk.

Vorig zomer zijn het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) samen met hun leveranciers begonnen met testen van de generieke Technische Afspraak (TA) Uitwisselpatroon Notified Pull. De TA Notified Pull is een manier om zorggegevens uit te wisselen tussen verschillende zorgaanbieders. De TA is generiek van opzet en kan worden gebruikt op verschillende gegevensuitwisselingen. De TA Notified Pull is tot stand gekomen in een proces van co-creatie en review van verschillende zorgaanbieders en meerdere leveranciers.

Testen en implementatie

Tijdens het testen hebben beide leveranciers de specificaties ingebouwd en uitgeleverd aan de twee ziekenhuizen. In de testomgevingen van het GHZ en LUMC is wederzijds het versturen van een notificatie en het ophalen van de BgZ en correspondentie getest. Dit is getest met eindgebruikers. Deze konden zelf ervaring opdoen en gebruikerservaringen delen. Verder is met behulp van diverse hackathons gecontroleerd of de TA Notified Pull zo is opgesteld dat deze door verschillende organisaties onafhankelijk van elkaar tot een eenduidige implementatie leidt.

Een voorbeeld van de test zijn twee reumatologen die verwijzingen naar elkaar hebben gestuurd. Beide artsen konden in hun eigen EPD de Basisgegevensset Zorg (BgZ) en een verwijsbrief als PDF/A ophalen en verwerken. Daarnaast is een positieve test uitgevoerd of ‘on demand’ losse zorginformatiebouwstenen (zibs) konden worden opgevraagd. Hiermee is de werking van de TA NP succesvol beide kanten op getest.

Aandachtspunten

Uit het testen met de eindgebruikers kwam een aantal punten naar voren op het gebied van de zib-inrichting en de gebruiksvriendelijkheid. Zo is het nodig dat alle codelijsten zoals de diagnoseregistratie, zijn ingericht. Doordat het in de informatiestandaard voor sommige gegevens is toegestaan om verschillende codelijsten te hanteren, is het voor de ontvangende zorgaanbieder van belang goed na te denken over hoe het systeem omgaat met wat het binnenkrijgt.

Tijdens het testen van het proces kwam ook de vraag naar voren hoe lang een BgZ (of losse zibs) en correspondentie mag worden opgevraagd, ná versturing van de notificatie. Verder zegt de TA Notified Pull niets over de status van de taak in de workflow tussen uitwisselpartners. Binnen de werkgroep TA Notified Pull wordt besproken hoe de TA Notified Pull hierop kan worden aangevuld, zodat het voor de eindgebruikers duidelijk wordt wanneer een verwijzing of overdracht is ontvangen, in behandeling is genomen en is afgerond.

Adressering en vervolgstap

Ook werd uit de testen duidelijk dat de adressering ‘achter de voordeur’ duidelijker moet en niet moet eindigen ‘bij de voordeur’. Voor deze pilot is de adressering ingericht op niveau van Poli Reumatologie in beide ziekenhuizen. Inmiddels is een concept TA voor deze verfijnde adressering beschikbaar. Deze TA moet worden beproefd en worden opgeschaald. Om gegevensuitwisseling tussen LUMC en GHZ duurzaam te ondersteunen en opschaling naar andere ChipSoft- en Nexus ziekenhuizen mogelijk te maken, is de vervolgstap voor beide leveranciers de beproefde functionaliteit klaar te maken voor productie. Hierbij streven zij deze functionaliteit eind 2024 uit te leveren aan haar klanten.

Reumatologie

Beide leveranciers zetten voor GHZ en LUMC de functionaliteit al wel in productie. Omdat de routering van de notificatie ‘achter de voordeur’ nog niet is getest en is ingericht over zorginfrastructuren heen, wordt gestart met opschalen naar productie met twee reumatologen in ieder huis. Daarna volgt de vakgroep reumatologie. Leerpunten uit deze kleinschalig opschaling worden meegenomen in verdere opschaling.