Máxima MC en ZuidZorg starten thuismonitoring voor Hartfalen

Op 1 september 2024 is Hartfalen@home van start gegaan. Dankzij dit innovatieve nieuwe zorgprogramma kunnen patiënten van Máxima MC met acuut hartfalen voortaan thuis worden behandeld in plaats van in het ziekenhuis. De thuisbehandeling wordt uitgevoerd door thuiszorgorganisatie ZuidZorg. De cardiologen in het ziekenhuis werken intensief samen met verpleegkundigen van ZuidZorg om deze zorg mogelijk te maken.

Hartfalen is een van de belangrijkste redenen voor opname in het ziekenhuis. Jaarlijks worden ruim 30.000 Nederlanders gemiddeld 7 dagen opgenomen wegens acuut hartfalen. Dat is echter niet zonder gevaar. In een ziekenhuis is het risico op complicaties, zoals een infectie, delirium (acute verwardheid), ondervoeding, bijwerking van medicatie of een valincident, namelijk groter dan in de thuisomgeving. Bovendien hebben patiënten thuis meer vrijheid en voelen ze zich prettiger.

Werkwijze

Het nieuwe zorgprogramma Hartfalen@home van Máxima MC maakt thuisbehandeling voor patiënten met acuut hartfalen mogelijk. De opstart van de behandeling gebeurt nog steeds in het ziekenhuis. Daar wordt een infuuspomp met vochtafdrijvende medicatie aangesloten. Vervolgens kan de patiënt naar huis en komt elke dag een Hartfalen@home-verpleegkundige uit het VTT-team (verpleegtechnisch team) van ZuidZorg langs.

Alle Hartfalen@home-verpleegkundigen hebben extra scholingen gevolgd in Máxima MC om deze zorg bij patiënten thuis te kunnen uitvoeren. Zij controleren elke dag hoe het met de patiënt gaat, nemen bloed af en sluiten indien nodig nieuwe of andere medicatie aan. Daarnaast overleggen ze elke dag met de cardioloog over het vervolg van de behandeling.

Sneller herstel

Met Hartfalen@home wil Máxima MC het herstelproces voor patiënten met acuut hartfalen versnellen en comfortabeler maken. Naar verwachting kan ongeveer een derde van de patiënten met hartfalen volledig in de eigen omgeving worden behandeld. Voor Máxima MC zijn dit jaarlijks ongeveer 100 patiënten.

En dat is niet alleen prettig voor de patiënt, maar ook gunstig voor het ziekenhuis. Daar houden ze op deze manier meer tijd en ruimte over voor hoogcomplexe zorg. Daarmee vormt dit programma een belangrijke stap in de richting van patiëntgerichte en toekomstbestendige zorg.

Breder inzetten

Plan is om Hartfalen@home breder uit te rollen in de regio en uit te breiden naar andere ziektebeelden die hier mogelijk voor in aanmerking komen wanneer het programma na evaluatie een succes blijkt. Máxima MC en ZuidZorg hebben hiertoe mede namens het Catharina Ziekenhuis, het Anna Ziekenhuis, huisartsenzorggroepen PoZoB en Stroomz, en het RZCC een aanvraag ingediend voor transformatiegelden.

Andere innovaties rond hartfalen

Ook voor chronisch hartfalen wordt voortdurend gewerkt aan innovatieve zorgoplossingen. Zo is er een groep internationale onderzoekers die denkt dat opnames voor hartfalenpatiënten kunnen worden voorkomen. Dit door met behulp van stemherkenning en kunstmatige intelligentie te detecteren of de patiënt meer vocht vasthoudt. De stemherkenning wordt momenteel getest bij 200 patiënten met hartfalen.

En het Reinier de Graaf-ziekenhuis (Delft) heeft zijn digitale-zorgprogramma Zorg Dichtbij uitgebreid met SanaCoach Hartfalen. Met deze e-healthtoepassing wil de polikliniek Hartfalen van het Reinier de Graaf ervoor zorgen dat hartpatiënten van huis uit hun gezondheid in de gaten kunnen houden. Zo hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen voor een controleafspraak en kan er eerder worden ingegrepen bij problemen.