Via digitale patiëntenvoorlichting kunnen kinderen en hun ouders zich voortaan voorbereiden op een operatie in Meander Medisch Centrum. De digitale voorlichting van Medify is gericht op het voorbereiden op de operatie van kinderen tot 16 jaar. Deze online voorlichtingsmodules kunnen kinderen en hun ouders/verzorgers rustig thuis op een eigen moment online doorlopen. De kinderen kunnen stap voor stap zien wat er in het ziekenhuis gaat gebeuren.

“Je kunt als patiënt de voorlichting bekijken op een moment dat voor jou prettig is en je kunt het vaker bekijken, bijvoorbeeld de dag voor de operatie nogmaals”, zegt anesthesioloog Kristy Vons over de voordelen van deze manier van voorlichting. De voorlichtingsmodules bereiden kinderen van 0 tot 16 jaar en hun ouders/verzorgers met tekst en foto’s voor op een operatie waarbij algehele anesthesie (narcose) nodig is, bijvoorbeeld voor het verwijderen van amandelen. Ook krijgen kinderen en hun ouders/verzorgers uitleg over de verschillende vormen van verdoving. In sommige gevallen kunnen ze aangeven welke soort verdoving de voorkeur heeft.

Digitale vragenlijst

Aan het einde bevat de voorlichting een vragenlijst die ouders (samen met hun kind) invullen. In plaats van een vragenlijst op papier krijgen de ouders/verzorgers van patiënten nu per e-mail een link naar de digitale voorlichting en de vragenlijst. Als ouders en kinderen vragen hebben, kunnen ze dat aangeven en worden ze gebeld voor overleg.

Door de vragenlijst krijgen zorgverleners in het ziekenhuis informatie over onder meer de gezondheid van het kind, allergieën en eventuele medicijnen die het kind gebruikt. Als uit de antwoorden in de digitale vragenlijst blijkt dat er meer onderzoek nodig is, wordt contact opgenomen. De anesthesioloog, de apothekersassistent of verpleegkundige neemt den contact op. Als er geen vragen meer zijn, keurt de anesthesioloog de patiënt goed voor de operatie. Daarvan krijgen de ouders/verzorgers van de patiënt een bevestigingsmail van.

Flexibiliteit en tijdswinst

Het voordeel van deze manier van voorlichting en preoperatieve screening is dat zorgverleners meer tijd over houden. Deze tijdwinst kan worden besteed aan patiënten met meer complexe zorgvragen. Patiënten kunnen thuis in alle rust de informatie lezen en bekijken. De voorlichtingsmodules biedt het ziekenhuis al langer aan om volwassen patiënten voor te bereiden op een onderzoek of operatie.

Voor volwassenen is de digitale voorlichting er ter voorbereiding op alle operaties waarbij een anesthesioloog nodig is, voor orthopedische operaties en voor onderzoeken door de MDL-arts. Meander startte in 2018 met het digitaal voorlichten van patiënten. Uit onderzoek bleek toen al dat zowel artsen en verpleegkundigen als patiënten zeer tevreden waren over deze, toen nieuwe, ontwikkeling.