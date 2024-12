Meer bewegingsvrijheid bij dementie dankzij slim opendeurenbeleid

In Someren krijgen de bewoners met dementie van woonzorgcentrum Savant Sonnehove voortaan meer vrijheid. De deuren van de verpleegafdelingen De Vlas en De Oetert staan dan open en worden daarbij ondersteund door innovatieve zorgtechnologie. Daardoor kunnen bewoners zich vrij bewegen binnen hun persoonlijke leefcirkels. Het opendeurenbeleid betekent een aanzienlijke verandering voor de bewoners maar ook voor de medewerkers en vrijwilligers.

“Onze bewoners krijgen veel meer vrijheid en geluksgevoel dankzij de leefcirkels. Ze kunnen straks zelf naar buiten, wat eerder alleen mogelijk was met hulp van een medewerker of vrijwilliger”, zegt Erik Vereijken, verbinder van Savant Sonnehove.

Slim sensorsysteem met leefcirkels

Een slim sensorsysteem zorgt ervoor dat de bewoners meer bewegingsvrijheid krijgen. Bewoners krijgen een sensor die ze om hun pols of hals kunnen dragen. Daarmee gaan deuren open en kunnen ze rondlopen binnen hun ingestelde leefcirkel. Mochten ze toch buiten die cirkels willen komen, dan blijven de deuren dicht. Ook ontvangt het zorgteam een melding op hun smartphone wanneer een bewoner een poging doet om de leefcirkel te verlaten.

Binnen Savant Sonnehove zijn drie leefcirkels bepaald. De eerste leefcirkel is de eigen verpleegafdeling en de binnentuin van Sonnehove. De tweede leefcirkel is het hele pand van Sonnehove en de binnentuin. Bij de laatste heeft de bewoner volledige bewegingsvrijheid en mag hij of zij ook het pand verlaten. Het kiezen van een leefcirkel gebeurt in overleg met de bewoner, de familie en het zorgteam. Vereijken benadrukt dat de familie een sterke stem heeft in de beslissing van een zorgcirkel waarbij de bewoner centraal staat.

Opendeurenbeleid

Het opendeurenbeleid is eerder al met succes ingevoerd bij woonzorgcentrum Savant de Eeuwsels in Helmond. Bewoners ervaren daar meer rust en minder frustratie, omdat ze vrij kunnen bewegen binnen hun leefcirkel. Vereijken verwacht dat de bewoners van Savant Sonnehove ook minder vaak boos of verdrietig zijn omdat ze niet naar buiten kunnen. “Eén bewoonster die graag buiten op het terras zit, kijkt dagelijks verlangend door het hek. Nu kan ze daar zelf naartoe. Dat geeft haar zoveel meer geluk”, voegt Vereijken toe.

Vrijheid in zorg Savant Sonnehove is de tweede locatie van Savant Zorg die het opendeurenbeleid invoert voor bewoners met dementie. In de komende jaren zullen ook andere locaties worden uitgerust met het sensorsysteem en leefcirkels, te beginnen met Savant de Lisse in Asten. Aan de Kennisbank Digitale Zorg van Vilans is in mei vorig jaar de zorgtechnologie ‘externe leefcirkels’ toegevoegd. Dankzij zo´n leefcirkel kunnen bepaalde cliënten, bijvoorbeeld met een GPS-zorghorloge, buiten de muren van het verpleeghuis weer meer bewegingsvrijheid krijgen. De kosten en baten van deze technologie zijn óók opgenomen in de kennisbank.