MUMC+ en Zorginnovatielab op zoek naar technische innovatie

Om goede en bereikbare zorg te kunnen blijven leveren zoeken ze in het Maastricht UMC+ en het Zorginnovatielab naar slimme oplossingen. Er wordt daarbij onder meer ingezet op duurzame inzetbaarheid van het verplegend personeel. In de ‘slimme demo-patiëntenkamer’ kunnen verpleegkundigen alvast kennismaken met (digitale) innovaties die hen gaan helpen om gemakkelijker, slimmer, efficiënter en prettiger te kunnen werken. De term ‘arbeidsluw’ wordt in dit kader vaker genoemd.

Esther Lacko (Zorginnovatielab) en Renaldo Secchi (Chief Nursing Information Officer bij Vakgroep Verpleegkunde) zijn beiden verpleegkundige en vertellen op de website van zorginnovatielab van MUMC meer over hun missie.

Slimme zorgcamera

Lacko vertelt in het verhaal over de slimme zorgcamera die er hangt en samen met alliantiepartner Radboud UMC wordt getest. Dat wordt gecombineerd met een wearable die continu de vitale functies van de patiënt meet zodat veel heen en weer lopen kan worden voorkomen. Voordeel is ook dat zorgverleners exact weten wanneer ze wél in actie moeten komen bij de betreffende patiënt. Patiënten die slapen kunnen dan met rust worden gelaten. Ook kan via de camera in de gaten worden gehouden of bijvoorbeeld de familie als is gearriveerd in het ziekenhuis.

Investering waard

“We zoeken naar hulpmiddelen die het werk voor de verpleegkundigen gemakkelijker maken. Technologie kan je ogen en oren zijn. Zo’n camera zou je voor meer zaken kunnen inzetten, denk aan barcodes scannen”, vertelt Lacko. De zorgverleners testen en bekijken samen of technische hulpmiddelen voldoende toegevoegde waarde hebben en een investering waard zijn. Deze zoektocht is gekoppeld aan de aanstaande verbouwing van het beddenhuis. Daarbij worden de patiëntenkamers opnieuw ingericht. Door de hele organisaties wordt daarom informatie opgehaald tijdens workshops en informatiesessies. Een grootscheepse tijdsinventarisatie onder verpleegkundigen bracht gedetailleerd hun dagelijkse werkzaamheden in kaart, inclusief terugkerende knelpunten.

Volgens Secchi leverden die bijeenkomsten veel waardevolle inzichten op, waaronder de tijdsbesteding. Er is gekeken naar de meest fysieke, inspannende, tijdrovende en saaie, veelal repetitieve klussen. Hij noemde daarbij als verrassende feit dat er opvallend veel tijd wordt besteed aan het zoeken naar spullen en apparatuur. Secchi: “De vraag is nu: kan technologie, in welke vorm dan ook, daarin iets betekenen? Wat als we in elke infuuspaal, steunkousaantrekker en tillift nou eens een track & trace-chip inbouwen…”

Krachten bundelen

In het kader van goede en bereikbare zorg werd eind mei werd bekend dat de voorgenomen duurzame en intensieve samenwerking tussen het Maastricht UMC+ en SJG Weert definitief kan doorgaan. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft goedkeuring gegeven voor de samenwerkingsplannen tussen de ziekenhuizen. Doel van deze samenwerkingsplannen is het versterken van elkaars patiëntenzorg en het leveren van de juiste zorg op de juiste plek. De zorg die beide ziekenhuizen leveren sluit goed op elkaar aan.